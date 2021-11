SVV-Youngsters auf Erfolgswelle in Traun

Am Wochen­en­de des 30./31.10. zeig­ten die jüngs­ten Talen­te des SV Vöck­la­bruck beim USC Traun Schwimm­mee­ting ihr Kön­nen. Ins­ge­samt waren an die­sem Wochen­en­de knap­pe 240 Schwim­mer von 18 Ver­ei­nen knap­pe 900mal am Start. In die­sem Rah­men schwam­men die Vöck­la­bru­cker zu star­ken 47 Medaillen!

Als flei­ßigs­ter Gold­hams­ter durf­te sich Maria Maak (Jg. 2010) über gleich vier Sie­ge, und jeweils einen zwei­ten und drit­ten Platz freu­en. Nicht min­der erfolg­reich war im sel­ben Jahr­gang Her­bert Motz mit je 3 Gol­de­nen und Sil­ber­nen unterwegs.

Pfeil­schnell unter­wegs waren auch die jüngs­ten Vöck­la­bru­cker Teil­neh­mer im Jg. 2013. Die 8‑jährige Mag­da­le­na Burg­stal­ler schwamm über die 25m-Distan­zen zu zwei­mal Rang 1 und ein­mal Rang 2. Für ihre her­aus­ra­gen­de Leis­tung über 25 m Frei­stil erhielt sie zudem den Pokal für die punk­te­bes­te Jahr­gangs­leis­tung! Han­nah Motz hol­te mit top Zei­ten die Sie­ge über 25 m Schmet­ter­ling und Brust, sowie zwei Sil­ber­me­dail­len bei ihrem aller­ers­ten offi­zi­el­len Schwimmbewerb.

Auch für Alex­an­der Bal­din­ger (Jg. 2012) war es in Traun der ers­te offi­zi­el­le Wett­kampf. Mit star­ken Zei­ten schwamm er zu drei­mal Sil­ber, bevor er sich zum Abschluss noch die Gold­me­dail­le über 100 m Frei­stil sicher­te! Und auch der 10-jäh­ri­ge Arthur May­er fei­er­te bei sei­ner Pre­mie­re gleich einen Sieg über 50 m Frei­stil, und einen drit­ten Rang über die 100 m.

Die 12-jäh­ri­ge Anna Lea Fische­re­der ver­voll­stän­dig­te die Lis­te der ers­ten Plät­ze mit dem Sieg über 50 m Schmet­ter­ling. Zusätz­lich errang sie 2 zwei­te und 1 drit­ten Rang.

Kom­plett ver­sil­bern konn­ten sich Maxi­mi­li­an Pickl und Fin­ja Zim­mer­mann (jeweils Jg. 2009), in dem sie sich bei allen ihren Starts (5x bzw. 2x) den zwei­ten Rang schnapp­ten. Die 11-jäh­ri­gen Mäd­chen Sophie Burg­stal­ler und Jana Sun waren mit je einer Sil­ber­me­dail­le stark unter­wegs. Vier- bzw. zwei Bron­ze­me­dail­len ver­voll­stän­dig­ten die per­sön­li­che Bilanz der beiden.

Super Erfol­ge bei der per­sön­li­chen Schwimm-Wett­kampf­pre­mie­re erziel­ten Ali­na Cris­tea (2x Bron­ze) und Aron Payre­der (1x Bronze).

Als nächs­ter Bewerb steht nun auch schon das 35. Vöck­la­bru­cker Raiff­ei­sen­bank­mee­ting am 13./14.11. im Heim­bad an — bis dahin wird noch flei­ßig trainiert!

Foto SVV / privat