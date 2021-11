Traunsee Trailrunning Cup — Der Lauf um die goldene Ananas mit vollem Erfolg

Bei bes­ten Bedin­gun­gen hat der Traun­see Trailrun­ning Cup mit dem „Lauf um die gol­de­ne Ana­nas“ auf den Feu­er­ko­gel letz­ten Sams­tag ein wür­di­ges Ende genommen.

Über 5 Mona­te konn­ten Traillauf-Begeis­ter­te abwechs­lungs­rei­che Stre­cken im indi­vi­du­el­len Renn­tem­po ken­nen­ler­nen. Vom Hon­gar, über die Kal­ten­bach Wild­nis, den Eibn­berg, den Pert­ers­gupf bis hin zum Gmund­ner­berg waren inter­es­san­te Stre­cken mit außer­ge­wöhn­li­chem Pan­ora­ma dabei.

Die­se vir­tu­el­le Renn­se­rie ist im Salz­kam­mer­gut ein­zig­ar­tig und erfreut sich stän­dig wach­sen­der Beliebtheit.

Beim Abschluss­lauf muss­ten 6km und 1.100 hm bis hin zum Feu­er­ko­gel­haus bewäl­tigt werden.

Ins­ge­samt waren knapp 50 moti­vier­te Berg­sport­ler am Start. Der Anreiz war die gol­de­ne Ana­nas, wel­che unter allen Läu­fern ver­lost wur­de. Der glück­li­che Gewin­ner, und gleich­zei­tig auch schnells­ter Herr, zusam­men mit Chris­ti­an Dopp­ler, war August Kohl­bau­er. Die Tages­schnells­te war Nora Havlinova.

Bei der anschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung des „TTC“ im Feu­er­ko­gel­haus wur­den den Sie­gern hand­ge­mach­te Poka­le und tol­le Prei­se unse­rer Unter­stüt­zer ON Run­ning und Pana­ceo über­reicht. Die Gesamt‑, sowie Ü40 Wer­tung der Her­ren konn­te sich Chris­ti­an Dopp­ler sichern, bei den Damen waren Lisa Lich­ten­eg­ger in der Gesamt­wer­tung, sowie Sibyl­le Hai­der bei der Ü40 Wer­tung die strah­len­den Siegerinnen.

Anschlie­ßend konn­ten wir gemein­sam unse­ren Traun­see Trailrun­ning Cup gemüt­lich aus­klin­gen lassen.

An die­ser Stel­le geht unser Dank an alle Unter­stüt­zer und natür­lich an jeden ein­zel­nen Teil­neh­mer und jede Teilnehmerin.

Foto: Tan­ja Prechtl