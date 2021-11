Zwölf Meter tief in Gletscherspalte gestürzt

Ein 40-jäh­ri­ger Ski­tou­ren­ge­her ist am Sonn­tag zwölf Meter tief in eine Glet­scher­spal­te gestürzt.

Der Mann aus dem Bezirk Mur­tal stieg laut Poli­zei am 7. Novem­ber 2021 mit Tou­ren­schi­ern über den Rand­kluft­an­stieg auf den Hohen Dach­stein. Gegen 11:30 Uhr klet­ter­te er den Klet­ter­steig wie­der ab und fuhr ab dem Schide­pot bei der Rand­kluft mit sei­nen Tou­ren­schi­ern über den Glet­scher ab.

Ein Stück vor­aus fuhr ein 64-jäh­ri­ger Berg­füh­rer mit sei­nen sie­ben Gäs­ten über den Glet­scher ab. Die­ser hielt beim Eis­stein an und trau­te sich nach Begut­ach­tung auf­grund der Ver­hält­nis­se den öst­li­chen Hang nicht wei­ter abzu­fah­ren. Er wies sei­ne Grup­pe an, mög­lichst hoch zur befes­tig­ten Rad­rak­spur auszuqueren.

Sturz durch Schnee­brü­cke gedämpft

Kurz dar­auf hielt auch der 40-Jäh­ri­ge an besag­ter Stel­le an und ent­schloss sich eben­falls den Hang beim Eis­stein aus­zu­que­ren. Zuvor fuhr er aber noch ein klei­nes Stück ab und stürz­te dabei ca. zwölf Meter tief in eine oben nur ca. 50cm brei­te Glet­scher­spal­te. Eine wei­che Schnee­brü­cke dämpf­te den Auf­prall des Tourengehers.

Die bis­lang offe­nen Glet­scher­spal­ten sind der­zeit teil­wei­se vom frisch gefal­le­nen Schnee über­deckt und sehr schwer zu erken­nen. Der Berg­füh­rer und die Kurs­teil­neh­mer haben den Spal­ten­sturz beob­ach­tet und sogleich die Ret­tungs­ket­te in Gang gesetzt. Der 64-Jäh­ri­ge ver­stän­dig­te außer­dem vier sei­ner Kame­ra­den vom Berg­ret­tungs­dienst die zufäl­lig auch am Dach­stein unter­wegs waren.

Gemein­sam began­nen sie mit der Ret­tung des 40-Jäh­ri­gen, der ansprech­bar war aber über Atem­not und Unter­küh­lung klag­te. Zwi­schen­zeit­lich brach­te der Poli­zei­hub­schrau­ber Libel­le Salz­burg wei­te­re Berg­ret­ter und einen Alpin­po­li­zis­ten auf den Dach­stein, damit die­se die ter­res­tri­sche Ret­tung unter­stüt­zen kön­nen. Vor Ort herrsch­te teils sehr böi­ger Wind. Auch ein Not­arzt und ein Flug­ret­ter wur­den von der Flug­po­li­zei auf­ge­flo­gen. Gemein­sam konn­te der 40-Jäh­ri­ge nach über einer Stun­de aus der Spal­te geret­tet wer­den. Er lehn­te nach Unter­su­chung durch den Not­arzt eine wei­te­re Behand­lung oder Ein­lie­fe­rung in ein Kran­ken­haus ab.