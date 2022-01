Bis­lang unbe­kann­te Täter haben am 16. Jän­ner 2022 in der Zeit zwi­schen 2:30 und 3 Uhr im Orts­ge­biet von Neu­kir­chen in der Gemein­de Alt­müns­ter auf dem Park­platz des Sport­plat­zes einen Alt­glas­con­tai­ner gesprengt. Der Sach­ver­halt wur­de erst gegen 14:15 Uhr ange­zeigt. Laut Anzei­ger gab es in der Nacht einen hef­ti­gen Knall.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Alt­müns­ter bit­tet unter 059133/4101 um sach­dien­li­che Hinweise.