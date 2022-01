Auch heuer wieder keine Fåschingtåg in Ebensee

In der Faschings­hoch­burg Eben­see wird es auch 2022 wie­der ruhig. Gemein­sam mit den Ball­ver­an­stal­tern und Ver­tre­tern der Gemein­de hat sich der Ver­ein Eben­seer Fasching auf Grund der aktu­el­len Lage und den bestehen­den Auf­la­gen dazu ent­schie­den auch in die­sem Jahr kei­ne Faschings­ver­an­stal­tun­gen und Umzü­ge abzuhalten.

„Es ist zum Ver­zwei­feln, aber wir bli­cken wie im letz­ten Jahr moti­viert auf 2023 und wer­den dann um so mehr fei­ern und den Fasching wie­der in allen Facet­ten auf­le­ben las­sen“, so das Prä­si­di­um des Eben­seer Faschings.