Am Drei­kö­nigs­tag fand bei end­lich wie­der win­ter­li­chen Bedin­gun­gen am Hoch­ficht der drit­te Bewerb des dies­jäh­ri­gen OÖ Kids Cups statt. Am Zwie­sel­berg wur­de ein tol­ler Rie­sen­tor­lauf gesteckt, der den 96 Star­te­rIn­nen alles abver­lang­te. Mit am Start war auch wie­der die Cup­lea­de­rin Jg. 2012 Rosa Bau­er von der ASKÖ Dach­stein West Bad Goi­sern. Rosa ließ nichts anbren­nen und hol­te mit einem Husa­ren­ritt auf einer pickel­har­ten Pis­te Ihren drit­ten Sieg in Folge.