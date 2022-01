Fahrradfahrer bei Kollision in Feld geschleudert und schwer verletzt

Beim Abbie­gen ist am Frei­tag ein jun­ger Auto­fah­rer mit einem Rad­fah­rer kol­li­diert. Der Zwei­rad­len­ker wur­de auf die Wind­schutz­schei­be und anschlie­ßend in ein Feld geschleu­dert und erlitt schwe­re Verletzungen.

Ein 18-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 14. Jän­ner 2022 gegen 16:00 Uhr mit sei­nem PKW auf der Schörf­lin­ger Stra­ße von Him­mel­reich kom­mend Rich­tung Schörf­ling am Atter­see und woll­te nach links auf die Aura­cher Stra­ße Rich­tung Aurach am Hon­gar abbie­gen. Zeit­gleich lenk­te ein 38-Jäh­ri­ger, eben­falls aus dem Bezirk Vöck­la­bruck sein Renn­rad auf der Schörf­lin­ger Stra­ße Rich­tung Himmelreich.

Durch die tief­ste­hen­de Son­ne wur­de der PKW-Len­ker beim Abbie­ge­vor­gang geblen­det und kol­li­dier­te mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­rad­fah­rer. Die­ser wur­de auf die Wind­schutz­schei­be des PKW geschleu­dert und kam im angren­zen­den Feld zu lie­gen. Der 38-Jäh­ri­ge wur­de vom Not­arzt erst­ver­sorgt und mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Der 18-Jäh­ri­ge erlitt einen Schock, blieb aber unver­letzt, so die Polizei.