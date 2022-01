Trotz schwie­ri­ger Bedin­gun­gen konn­ten am letz­ten Sams­tag die OÖ. Lan­des­meis­ter­schaf­ten im Sprung­lauf und in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on aus­ge­tra­gen wer­den. Der Wind blies zwi­schen­durch hef­tig über die Schan­zen­hü­gel in Höhn­hart, doch dank des Ein­sat­zes des Ver­an­stal­ters und des Fin­ger­spit­zen­ge­fühls der Jury konn­ten fai­re Wett­kämp­fe aus­ge­tra­gen werden.

In der Kin­der­klas­se KI ist und bleibt Lau­ra Stein­mau­rer in die­ser Sai­son das Maß für die ober­ös­ter­rei­chi­schen Sport­ler. Sie wur­de Lan­des­meis­te­rin im Sprin­gen und in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on. Auch in der Kin­der­klas­se K2 gab es kein Vor­bei­kom­men an den Ath­le­ten des NTS. Adri­an Kron­ner­wet­ter domi­nier­te sowohl im Sprung­lauf als auch mit Lauf­best­zeit in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on und kür­te sich damit eben­falls zum Dop­pel-Lan­des­meis­ter. Lorenz Dal­lin­ger, der erst seit Kur­zem dabei ist konn­te sein Talent unter Beweis stel­len und wur­de Vize­lan­des­meis­ter. Xaver Schus­ter­bau­er konn­te sich nach Rang 7 im Sprin­gen mit einer sehr guten Lang­lauf­run­de auf Platz 5 in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on vor­ar­bei­ten. Flo­rin Kron­ner­wet­ter beleg­te in die­ser Klas­se die Rän­ge 8 im Sprin­gen und 6 in der NK.

In der Schü­ler­klas­se II schaff­te Chris­to­pher Kain mit Rang 3 auch einen Sto­ckerl­platz. Nico Kol­ler wur­de Fünfter.

Ganz beson­ders domi­nant zeig­te sich das Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut in der Schü­ler­klas­se I (Jahr­gän­ge 2009/2010). Das Podest war in bei­den Dis­zi­pli­nen fest in der Hand des Salz­kam­mer­gu­tes. Platz eins und Dop­pel-Lan­des­meis­ter für Luca Gries­ho­fer gefolgt von Simon Stein­ba­cher auf Platz 2 und Simon Gais­ber­ger auf Rang 3. Kom­plet­tiert wird die­ses meis­ter­haf­te Ergeb­nis noch vom Viert­plat­zier­ten Gabri­el Führer.