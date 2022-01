Winterwonderland am Almsee in Grünau!

Die gan­ze Schön­heit unse­rer Hei­mat offen­bart sich wohl immer wie­der in der Natur. So wie am den Mon­tag 24.1.2022 ein Aus­flug zum wun­der­schö­nen Alm­see in Grünau.

Anfangs war der Him­mel etwas bedeckt, aber das tat der Stim­mung kei­nen Abbruch. Es wur­de immer hel­ler, die Son­ne tauch­te die Umge­bung in sanf­tes Licht und ließ den letz­ten Schnee auf den Bäu­men zer­ge­hen und in Trop­fen zu Boden und in den See fal­len. Die Ruhe an die­sem Mon­tag war auch über­ra­schend. Nur ver­ein­zelnd spa­zier­ten Leu­te den Rund­weg ent­lang und genos­sen so wie wir die Herr­lich­keit der Umge­bung. Es tat Kör­per und See­le ein­mal gut, den gan­zen Rum­mel die­ser Zeit für ein paar Stun­den zu ver­ges­sen. Schön ein Salz­kam­mer­güt­ler zu sein und die­se Pracht qua­si vor der Haus­tü­re zu haben!