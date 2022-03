Firmen bieten enorm viel zur Job Week

Was sich die Betrie­be anläss­lich der ers­ten OÖ Job Week im ein­fal­len las­sen, das begeis­tert auch die vie­len Inter­es­sier­ten im Bezirk Vöcklabruck.

So war die Fir­ma Böll­hoff-Elas­mo in Schörf­ling eine der ers­ten, die gleich am Mon­tag­vor­mit­tag zu einem Ken­nen­ler­nen des Betrie­bes ein­lud. Nach einer kur­zen Prä­sen­ta­ti­on des Unter­neh­mens und der Fir­men­ge­schich­te führ­te Lehr­lings­ver­ant­wort­li­cher Tobi­as Pur die Besu­che­rin­nen und Besu­cher sehr aus­führ­lich durch alle Berei­che des Unter­neh­mens. Dort lern­ten sie so man­ches über Gum­mi, Sili­kon und die dar­aus erzeug­ten Spe­zi­al­tei­le als Dämp­fungs­ele­men­te oder Dich­tun­gen für die Fahr­zeug- und Flug­zeug­indus­trie sowie für vie­le Sonderanwendungen.

Fach­ar­bei­ter und Lehr­lin­ge in den Berei­chen Kunst­stoff­form­ge­ber, Werk­zeug­bau­tech­ni­ker und Zer­spa­nungs­tech­ni­ker wer­den gesucht. „Wir suche, brau­chen und wol­len neue Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter – auch ger­ne am zwei­ten Bil­dungs­weg“, sag­te Tobi­as Pur. Die Job Week sei das idea­le For­mat, um den Men­schen ein­mal zu zei­gen, was Böll­hoff-Elas­mo pro­du­ziert – direkt vor Ort mit den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern an ihrem Arbeits­platz. „72 Fir­men prä­sen­tie­ren sich allein im Bezirk Vöck­la­bruck mit mehr als 150 Ver­an­stal­tun­gen wäh­rend der Job Week und zei­gen span­nen­de Unter­neh­men mit noch span­nen­de­ren Job­mög­lich­kei­ten“, freut sich Wirt­schafts­kam­mer-Bezirks­ob­mann Ste­phan Preis­hu­ber über die gelun­ge­ne Premiere.