Neuigkeiten über das geplante neue Gmundner Stadtviertel am Seeufer

Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf und Bau­stadt­rat Archi­tekt DI Rüdi­ger Fritz haben am Mon­tag, jüngs­te Infor­ma­tio­nen des Unter­neh­mens SORA­VIA vor­ge­stellt, das das See­vier­tel bau­en wird.

Dazu zäh­len die Ergeb­nis­se einer von SORA­VIA selbst (FAS­re­se­arch) gemach­ten Erhe­bung in Gmun­den (Anla­ge: „Per­spek­ti­ven auf das neue See­vier­tel Gmun­den“) sowie bau­li­che und bau­tech­ni­sche Vorhaben.

Alle fünf Gemein­de­rats­frak­tio­nen haben das Stadt­ent­wick­lungpro­jekt „See­vier­tel“ in der letz­ten Legis­la­tur­pe­ri­ode drei Jah­re lang in gro­ßer Einig­keit bis zu jenem Sta­tus ent­wi­ckelt, der in der jüngs­ten Gemein­de­rats­sit­zung als Bebau­ungs­plan beschlos­sen wur­de. Allei­ne die neu im Stadt­par­la­ment ver­tre­te­nen NEOS votier­ten gegen die­sen Bebauungsplan.

Vor­zü­ge

Das Hotel, auf das die Stadt seit rund 30 Jah­ren hofft und hin­ar­bei­tet, wird für drei Ziel­grup­pen beson­ders drin­gend gebraucht: für Kon­gress­gäs­te, Geschäfts­kun­den regio­na­ler Unter­neh­men und eine stark wach­sen­den Zahl von Kul­tur-Tou­ris­ten .

regio­na­ler Unter­neh­men und eine stark wach­sen­den Zahl von . Das See­vier­tel wird die Innen­stadt ganz­jäh­rig bele­ben und ein Fre­quenz­brin­ger Das garan­tie­ren u. a. die ver­trag­lich fest­ge­schrie­be­nen 75 Pro­zent Haupt­wohn­sit­ze .

Das garan­tie­ren u. a. die ver­trag­lich fest­ge­schrie­be­nen . Eta­blier­te Gmun­den Kauf­leu­te und Gas­tro­no­men sehen im See­vier­tel kei­ne Kon­kur­renz, son­dern eine Bele­bung ihres eige­nen Geschäftes.

Das Erho­lungs­ge­biet See­bahn­hof mit Bade­zo­ne, Beach­vol­ley­ball­plät­zen und Restau­rant See­Lounge bleibt unan­ge­tas­tet .

mit Bade­zo­ne, Beach­vol­ley­ball­plät­zen und Restau­rant See­Lounge bleibt . Ein Geben und Neh­men : Für jene See­bahn­hof­flä­che mit den Krie­ger­denk­mal (wird zum Fried­hof über­sie­delt), die dem Hotel zuge­schla­gen wird, gibt es einen Abtausch: nord­west­lich neben dem Hotel ent­steht dafür ein öffent­li­cher Platz zum Wohl­füh­len und Ver­wei­len mit Cafés und einer brei­ten Trep­pe in den See.

: Für jene See­bahn­hof­flä­che mit den Krie­ger­denk­mal (wird zum Fried­hof über­sie­delt), die dem Hotel zuge­schla­gen wird, gibt es einen Abtausch: nord­west­lich neben dem Hotel ent­steht dafür ein öffent­li­cher Platz zum Wohl­füh­len und Ver­wei­len mit Cafés und einer brei­ten Trep­pe in den See. Das Durch­ge­hen und - fah­ren mit dem Fahr­rad von der Schiffs­län­de zum Erho­lungs- und Frei­zeit­ge­biet bleibt mög­lich . Öffent­li­che Wege füh­ren durch den Wohn­be­reich und direkt hin­ter dem Hotel vorbei.

und - mit dem Fahr­rad von der Schiffs­län­de zum Erho­lungs- und Frei­zeit­ge­biet . Öffent­li­che Wege füh­ren durch den Wohn­be­reich und direkt hin­ter dem Hotel vorbei. Die Hotel-Infra­struk­tur wird für die All­ge­mein­heit nutz­bar sein: Spa & Well­ness, Gas­tro­no­mie, Seminarräume.

sein: Was ein­zel­ne Kri­ti­ker und Skep­ti­ker „Ver­sie­ge­lung“ nen­nen, ist eine abso­lut sinn­vol­le und maß­vol­le Nach­ver­dich­tung im Kern­ge­biet, die einer­seits Kuba­tur, ande­rer­seits aber park­ähn­li­che Flä­chen schafft. Das Bau­vo­lu­men ist streng limi­tiert. Es kann nach­träg­lich kei­nen Wild­wuchs mehr geben.

Nach­hal­tig­keit – für SORA­VIA das gro­ße Ziel bei die­sem Projekt

Alter­na­ti­ve Ener­gie­sys­te­me: eine See­was­ser-Wär­me­pum­pen­an­la­ge ist bereits vor­ge­prüft und in Pla­nung, zusätz­lich kommt Pho­to­vol­ta­ik .

ist bereits vor­ge­prüft und in Pla­nung, zusätz­lich kommt . Res­sour­cen­scho­nung: Man will wie­der­ver­wert­ba­ren Roh­stof­fen ein­set­zen, vor allem viel Holz , und schäd­li­chen Emis­sio­nen minimieren.

, und schäd­li­chen Emis­sio­nen minimieren. Gerin­ge spä­te­re Betriebs­kos­ten durch intel­li­gen­te Pla­nung (Archi­tek­tur, Gebäu­de­tech­nik etc.)

Pla­nung (Archi­tek­tur, Gebäu­de­tech­nik etc.) Man will mit einer abwechs­lungs­rei­chen Grün­raum­ge­stal­tung , die öffent­lich zugäng­lich bleibt, Bio­di­ver­si­tät fördern.

, die öffent­lich zugäng­lich bleibt, Bio­di­ver­si­tät fördern. Eine Zer­ti­fi­zie­rung ist ange­strebt ( ÖGNI / DGNB ).

/ ). Geplant ist ein aus­ge­wo­ge­ner Mix in der Sockel­zo­ne, von dem auch die Anrai­ner und die gesam­te Stadt pro­fi­tie­ren sol­len (Nah­ver­sor­ger, Gesund­heit / Ärz­te, Well­ness, regio­na­le Gewer­be­trei­ben­de etc.)

Fle­xi­ble Grund­riss­ge­stal­tun­gen sol­len ein attrak­ti­ves Woh­nen über meh­re­re Genera­tio­nen ermöglichen.

Ziel ist ein mög­lichst sen­si­bler Umgang mit der Umge­bung, d.h. die best­mög­li­che Inte­gra­ti­on der neu­en Bau­kör­per ins Umfeld. Eine klug durch­dach­te Fas­sa­den­ge­stal­tung ist ein Haupt­kri­te­ri­um des Gestaltungswettbewerbes.

Die Dächer sol­len begrünt

sol­len Geparkt wird aus­schließ­lich in der Tief­ga­ra­ge.

Zeit­plan

Die not­wen­di­ge See­an­schüt­tung für das Hotel ist im März gesche­hen. Aktu­ell läuft für die Fas­sa­den, Innen­ge­stal­tung der Bau­kör­per und die Grün­flä­chen ein Archi­tek­ten­wett­be­werb, an dem 5 Büros teil­neh­men. Anfang Mai wird die Jury­sit­zung statt­fin­den. Danach wird das Sie­ger­pro­jekt der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert. Danach geht es in die Detail­pla­nung. Wenn alles gut geht, dürf­te im Früh­jahr 2023 Bau­be­ginn sein.

Quel­le: Stadt­amt Gmunden