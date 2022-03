Yoga for Ukraine am 5. April von 17 — 18:10 Uhr, im Turnsaal des Bundesschulzentrum Bad Ischl

Komm zu einer gemein­sa­men Yoga-Pra­xis für einen guten Zweck!

Wo: Turn­saal im Bun­des­schul­zen­trum Bad Ischl, Gra­zer­stra­ße 27

Wann: 5.4.2022, 17 — 18:10 Uhr

Mag. Agnes Petritsch freut sich auf euer Kom­men! Sowohl Anfän­ger als auch Pro­fis sind herz­lich willkommen!

Mit­zu­brin­gen sind: eine rutsch­fes­te Mat­te und ein tages­ak­tu­el­ler Antigentest

Frei­wil­li­ge Spen­den wer­den an Aloi­sia Mair­ho­fer in Alt­aus­see über­wie­sen. Sie küm­mert sich direkt und unbü­ro­kra­tisch um ukrai­ni­sche Flüch­ten­de an der ukrai­ni­schen Grenze.

Anmel­dun­gen bit­te unter dem Link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kuDAZWnt_UylDYOZ4uuwktXel4itf6lNtOOzrUQGwBJUQk5MRk1JTVY3TkY4VFc1WThYQ1BIN0JSNy4u