Zweijähriger Bub in Teich ertrunken

In Alt­müns­ter ist am Diens­tag ein zwei­jäh­ri­ger Bub in einem Teich ertrunken.

Das Klein­kind spiel­te, laut Poli­zei, am 29. März 2022 gegen Mit­tag unter Auf­sicht sei­ner 40-jäh­ri­gen Mut­ter im haus­ei­ge­nen mit leben­dem Zaun umfrie­de­ten Gar­ten in der dor­ti­gen Sandkiste.

Bub ver­schwand in unbe­ob­ach­te­tem Moment

Wäh­rend das Kind spiel­te, soll die Mut­ter kurz den Gar­ten ver­las­sen haben um etwas aus dem Haus zu holen.

Als sie sogleich zurück­kam, konn­te sie ihren Sohn nicht mehr fin­den und begann sofort mit­hil­fe ihres Nach­barn nach ihm zu suchen. Da sie ihn nicht sogleich fand, ver­stän­dig­ten sie die Polizei.

Kind trieb leb­los im Nachbarteich

Eine Strei­fe befand sich in unmit­tel­ba­rer Nähe, eine umge­hen­de Such­ak­ti­on in den umlie­gen­den Gär­ten wur­de eingeleitet.

In einem der Nach­bar­gär­ten, indem sich ein durch Bret­ter ver­bau­ter Bio­top befand, wel­cher schlecht ein­seh­bar war, konn­te das Klein­kind im Was­ser trei­bend auf­ge­fun­den und sofort bis zum Ein­tref­fen des Not­arz­tes reani­miert werden.

Der Ret­tungs­hub­schrau­ber “Chris­to­pho­rus 10” flog den 2‑Jährigen in die Kin­der­kli­nik nach Linz, wo er tra­gi­scher­wei­se gegen 14:30 Uhr verstarb.

