Alkofahrt endete mit kaputten Felgen und Reifen

Die Poli­zei hat ges­tern Abend einen Alko­len­ker im Wei­ßen­bach­tal aus dem Ver­kehr gezo­gen. Die Flucht vor der Poli­zei ende­te an einem Bord­stein mit kaput­ten Fel­gen und Reifen.

Ein 34-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den lenk­te am 19. April 2022 kurz vor 18:00 Uhr sei­nen PKW auf der B153 Wei­ßen­ba­cher Stra­ße von Wei­ßen­bach am Atter­see kom­mend Rich­tung Bad Ischl. Eine Poli­zei­strei­fe bemerk­te den Len­ker, der augen­schein­lich mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit aus der Ort­schaft Wei­ßen­bach am Atter­see ras­te, wes­halb sie ihm nachfuhren.

Auf Flucht Bord­stein gerammt — Len­ker hat­te 1,48 Promille

Der Len­ker ver­such­te die Poli­zis­ten bei regen­nas­ser Fahr­bahn sowie unüber­sicht­li­chen und engen Kur­ven mit weit über­höh­ter Geschwin­dig­keit mehr­mals abzuhängen.Kurz vor dem Kreu­zungs­be­reich der B153 Wei­ßen­ba­cher Stra­ße mit der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße tou­chier­te er mit sei­nen bei­den Rei­fen einen Bord­stein, wodurch die Rei­fen samt Fel­gen so stark beschä­digt wur­den, dass er zum Anhal­ten gezwun­gen war. Bei der durch­ge­führ­ten Len­ker- und Fahr­zeug­kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der 34-Jäh­ri­ge zum wie­der­hol­ten Male ohne Lenk­be­rech­ti­gung unter­wegs und alko­ho­li­siert war. Ein durch­ge­führ­ter Alko­mat­test ergab einen Wert von 1,48 Pro­mil­le, berich­tet die Polizei.