Arbeiter stürzte von Gerüst

Ein Arbei­ter ist am Frei­tag in Fran­ken­markt drei­ein­halb Meter in die Tie­fe gestürzt.

Ein 25-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck war am 15. April 2022 gegen 14:00 Uhr bei einem Haus in Fran­ken­markt mit Gerüst­auf­bau­ar­bei­ten beschäf­tigt. Beim Ein­hän­gen einer Quer­stan­ge ver­lor der Arbei­ter aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che das Gleich­ge­wicht und fiel etwa drei­ein­halb Meter tief auf eine Wie­se. Der Mann wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach not­ärzt­li­cher Ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, teilt die Poli­zei mit.