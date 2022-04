Ausgeforscht: Unfalllenker wollte Maibaum stehlen

Nach­dem eine uner­laub­te Spitz­tour mit einem Fir­men­wa­gen ver­gan­ge­nen Frei­tag an einem Baum ende­te, hat die Poli­zei Schörf­ling nach inten­si­ven Erhe­bun­gen einen 26-Jäh­ri­gen ausgeforscht.

Der Mann leg­te 10. April 2022 leg­te er ein Geständ­nis ab. Da er und sei­ne Freun­de den Mai­baum steh­len woll­ten, habe er am Abend des 9. April 2022 nach­se­hen wol­len, ob der Mai­baum noch in dem Wald­stück abge­legt ist. Dazu nahm er den Schlüs­sel für den PKW und fuhr anschlie­ßend in das Wald­stück. Hier­bei kam er durch die wid­ri­gen Wit­te­rungs­be­din­gun­gen und die über­höh­te Geschwin­dig­keit von der Forst­stra­ße ab und kol­li­dier­te mit einem Baum. Er wur­de durch den Unfall nicht ver­letzt. Da der 26-Jäh­ri­ge mit dem Vor­fall über­for­dert war und er nicht im Besitz einer gül­ti­gen Lenk­be­rech­ti­gung ist, flüch­te­te er vom Unfall­ort. Anzei­ge an die Staats­an­walt­schaft wird erstattet.

Quel­le: LPD OÖ