Ebenseer Pensionisten auf Kreta

Nach 2jähriger Pau­se nah­men die­ses Jahr 32 Mit­glie­der des Eben­seer PV wie­der an einer von Senio­rei­sen aus­ge­schrie­ben Rei­se teil.

Die­ses Jahr ging es auf die Insel Kre­ta. Ein­quar­tiert waren die rei­se­freu­di­gen Pen­sio­nis­ten in Her­so­nis­sos in einem schö­nen Hotel, mit sehr gutem Essen, direkt am Strand gele­gen. Von dort aus wur­de mit inter­es­san­ten Fahr­ten die Insel erkun­det. Hera­kli­on, die berühm­te Aus­gra­bungs­stät­te von Knos­sos, das Non­nen­klos­ter von Kaly­via­ni, sowie das ältes­te Klos­ter Kre­tas Aga­ra­thos, das immer noch von Mön­chen bewohnt wird, waren kul­tu­rel­le Höhe­punk­te. Auf der Las­si­thi Hoch­ebe­ne auf 830 Höhen­me­ter konn­ten die letz­ten Wind­rä­der bewun­dert wer­den. Im Dorf Psy­chro am Süd­rand die­ser Hoch­ebe­ne liegt eine Höh­le in der angeb­lich Zeus gebo­ren wurde.

Beson­ders ange­tan war die Rei­se­grup­pe vom Besuch des male­ri­schen Fischer­dor­fes Mata­la mit sei­nem berühm­ten Strand und Höh­len, wel­ches ein belieb­tes Hip­pie­dorf in den 60er Jah­ren war. Dort konn­ten auch die Höh­len, in denen damals die Hip­pies haus­ten, besucht werden.

Ein Teil der Grup­pe besuch­te auch die Insel Spi­na­lon­ga, die lan­ge Zeit Ver­ban­nungs­ort für Lepra­kran­ke war. Auch das Wet­ter mein­te es mit den Eben­seern gut, Son­nen­schein mit etwas zu küh­lem Wind war am Anfang bestim­mend, doch am Ende gab es noch einen herr­li­chen Tag, der auch aus­gie­big für das ers­te Bad im 19 Grad war­men Meer genutzt wur­de. Eine schö­ne Woche, die allen Mit­rei­sen­den sehr gefal­len hat.