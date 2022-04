Flower Ride in Vöcklabruck-Rund 60 Radfahrer/innen rollten für sichere Verkehrswege durch die Stadt

Die neu gegrün­de­te Rad­lob­by Vöck­la­bruck lud am 22. April zum Flower Ride und rund 60 Radfahrer/innen folg­ten trotz Regens dem Auf­ruf. Gegen 15:30 Uhr setz­te sich der Zug mit Poli­zei­be­glei­tung vom OKH-Gelän­de in Bewe­gung und erreich­te nach einer klei­nen Run­de den Blu­men­markt am Stadtplatz.

Unter den mit Blu­men geschmück­ten Rädern befan­den sich auch zahl­rei­che Kin­der­rä­der. “Wir möch­ten ein Zei­chen set­zen, für mehr Sicher­heit und Raum für Fahr­rad­fah­ren und auf schwä­che­re Mit­glie­der im Stra­ßen­ver­kehr auf­merk­sam machen”, sagt Rad­lob­by Vöck­la­bruck-Spre­cher Alex­an­der Six.

Für inter­es­sier­te Radfahrer:innen gibt es schon bald wie­der gute Gele­gen­hei­ten mit­zu­ma­chen: Am 14. Mai fin­det in ganz Öster­reich und auch in Vöck­la­bruck die Kidi­cal Mass, eine gemein­sa­me Rad­rund­fahrt für Kin­der, statt und am 20. Mai star­tet die ers­te Aus­ga­be von Velo­bruck — dem Rad­ca­fé und neu­em Treff­punkt für Rad­kul­tur im OKH Vöcklabruck.

Mehr Infos zur Rad­lob­by Vöck­la­bruck sind unter www.facebook.com/radlobbyVB und www.radlobby.at/voecklabruck zu finden.