Glück Auf!“–Welterbe MS Bad Goisern in den „Salzwelten“ Hallstatt

Am Mon­tag vor den Oster­fe­ri­en mach­ten sich die bei­den 2. Klas­sen der UNESCO Welt­erbe Mit­tel­schu­le Bad Goi­sern mit den Geschich­te­l­eh­re­rin­nen Bet­ti­na Grat­zer, Tan­ja Mićić und Bar­ba­ra Prom­ber­ger nach Hall­statt auf, um dort die „Salz­wel­ten“ zu besuchen.

Die Exkur­si­on fand im Rah­men eines Pilot­pro­jekts statt: In Koope­ra­ti­on mit der Platt­form „Land schafft Leben“ wird zur­zeit eine neue Schul­füh­rung ent­wi­ckelt. Die Welt­erbe MS zeig­te sich sehr erfreut, als Pilot­schu­le aus­ge­wählt wor­den zu sein. Sämt­li­che Unter­richts­ma­te­ria­li­en zur Vor- und Nach­be­rei­tung wur­den von „Land schafft Leben“ zur Ver­fü­gung gestellt.Nach der fächer­über­grei­fen­den Vor­be­rei­tung des Lehr­aus­gangs im Geschichts‑, Bio­lo­gie- und Phy­sik­un­ter­richt, im Zuge derer sich die Kin­der inten­siv mit dem The­ma Salz aus­ein­an­der­setz­ten, erfolg­te der Besuch des Salz­berg­werks, wel­cher den Schüler*innen noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wird. Abschlie­ßend erhiel­ten die Exkursionsteilnehmer*innen in der Schu­le die Mög­lich­keit, das Erleb­te zu eva­lu­ie­ren sowie Feed­back zu geben.

Die Welt­erbe Mit­tel­schu­le dankt den „Salz­wel­ten“ für die­se ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit und dem gesam­ten Team des „Klas­sen­zim­mers unter Tage“ für sei­ne Bemü­hun­gen. Ein gro­ßer Dank gilt zudem Dipl.-Päd.in Chris­ti­na Nuss­bau­mer, MA BEd von „Land schafft Leben“ für ihre Unterstützung.