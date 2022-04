Hui statt Pfui“: Laakirchen sammelte über 150 Säcke Müll

Im Zeit­raum von 25. März bis 4. April wur­de im Zuge der Land­schafts­säu­be­rungs­ka­ti­on „Hui statt Pfui“ das Gemein­de­ge­biet von Laa­kir­chen gesäu­bert. Die Feu­er­weh­ren, der Sied­ler­ver­ein, die Land­ju­gend, der Alpen­ver­ein, der Pen­sio­nis­ten­ver­band, die Miba Lehr­werk­statt, das Jugend­zen­trum, Volks- und Mit­tel­schu­le, Mit­ar­bei­te­rIn­nen des Stadt­am­tes, der Umwelt­aus­schuss und diver­se Pri­vat­per­so­nen haben ins­ge­samt über 150 gro­ße Säcke Müll gesammelt.

Vor allem Dosen, Ziga­ret­ten­stum­mel und Plas­tik­ver­pa­ckun­gen waren ent­lang der Stra­ßen­rän­der, auf Park­plät­zen und angren­zen­den Grün­flä­chen zu fin­den. „Ich bedan­ke mich bei allen Frei­wil­li­gen, die sich all­jähr­lich bereit erklä­ren Laa­kir­chen sau­ber zu hal­ten und appel­lie­re an alle Umwelt­ver­schmut­zer kei­nen Müll und vor allem auch kei­ne Ziga­ret­ten­stum­mel acht­los weg­zu­wer­fen. Die­se haben gif­ti­ge Inhalts­stof­fe, die so in den Natur­kreis­lauf gelan­gen“, so der Bür­ger­meis­ter Fritz Feicht­in­ger, der sich heu­er selbst an der Land­schafts­säu­be­rungs­ak­ti­on betei­lig­te. An beson­ders ver­müll­ten Plät­zen wer­den dem­nächst Holz­stän­der mit dem dort gefun­den Müll auf­ge­stellt, um auf die Pro­ble­ma­tik auf­merk­sam zu machen und mehr Bewusst­sein zu schaffen.