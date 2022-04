Jazz-Club im OKH Vöcklabruck am 14. April mit den Routiniers vom „CS Jazz Trio“

Das OKH lädt am 14. April herz­lich zu einer neu­en Aus­ga­be der „Thursdays4Jazz“-Konzerte ein. Wie immer am zwei­ten Don­ners­tag im Monat heißt es wie­der „Jazz Sur­priz­ze“ mit regio­na­len Musi­kern und Musi­ke­rin­nen: Die­ses Mal kom­men das „CS Jazz Trio“ ins OKH Wohnzimmer.

Die For­ma­ti­on um den Trom­pe­ter und Flü­gel­hor­nis­ten Chris­ti­an Spitz­bart besteht seit 2015. Spitz­bart bringt lang­jäh­ri­ge Erfah­rung mit ver­schie­de­nen loka­len Big Bands und Pro­jek­ten mit. So war er bei­spiels­wei­se bereits mit der Fer­ry „Ilg Big Band“ oder der „Traun­bridge Dixie­land Band“ auf Tour. Das CS Jazz Trio deckt ein brei­tes musi­ka­li­sches Reper­toire ab, von Jazz über Swing bis Blues und ihre Spe­zia­li­tät ist es, gro­ße Hits von Arm­strong bis Zawin­ul neu zu inter­pre­tie­ren. Kom­plet­tiert wird die Band an die­sem Abend von zwei rou­ti­nier­ten Musi­kern, Roland Fuchs am Pia­no und Ste­fan Alt­man­nin­ger am Schlagzeug.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 19:00 Uhr. Der Ein­tritt beträgt an der Abend­kas­sa fünf­zehn Euro bzw. zehn Euro als Jugend­ti­cket. Coro­na-Maß­nah­men sind garan­tiert. Wei­ter­füh­ren­de Infos sind via www.okh.or.at zu finden.