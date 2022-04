Vier Feu­er­weh­ren stan­den Don­ners­tag­abend bei einem Klein­brand in einem Wohn­haus am Gmund­ner­berg in Alt­müns­ter im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te der vier Feu­er­weh­ren wur­den am Abend mit dem Ein­satz­stich­wort “Brand Wohn­haus” alar­miert. Der Klein­brand im Nah­be­reich eines Ofens konn­te rasch gelöscht wer­den. Ver­letzt wur­de zum Glück niemand.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber