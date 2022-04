Landhotel Grünberg am See ehrte seine langjährigen Mitarbeiter

Am Mon­tag, 04. April 2022 wur­den lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rIn­nen vom Land­ho­tel Grün­berg am See – Pern­kopf KG – ausgezeichnet!

Auch in der Tou­ris­mus­bran­che ist ein schnel­ler Wech­sel unter den Mit­ar­bei­te­rIn­nen nicht sel­ten. Dass es auch anders geht, zeigt das Fami­li­en­un­ter­neh­men Land­ho­tel Grün­berg am See – Pern­kopf KG – in Gmunden.

Die Fami­lie Pern­kopf ist sehr stolz auf ihre lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, wel­che gemein­sam seit 200 Jah­ren im Betrieb tätig sind. Um ihnen den Dank aus­zu­spre­chen, gab es eine Mit­ar­bei­ter­fei­er. Ins­ge­samt wur­den 12 flei­ßi­ge Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus­ge­zeich­net, die seit 10 bis sogar 30 Jah­re im Land­ho­tel Grün­berg am See vol­ler Freu­de tätig sind.

Als wich­ti­ger Tou­ris­mus­be­trieb in Gmun­den zei­gen sie, wie man ein posi­ti­ves Arbeits­kli­ma schafft und mit Freu­de und Moti­va­ti­on ein lang­jäh­ri­ges Team hal­ten kann. Unter den Gäs­ten waren LR Mar­kus Ach­leit­ner, AK OÖ Prä­si­dent Andre­as Stangl, WKO Ober­ös­ter­reich Fach­grup­pen­ob­mann der Gas­tro­no­mie Tho­mas Mayr-Sto­ckin­ger, Bezirks­stel­len­lei­ter der WKO Gmun­den Robert Ober­frank und vom AMS Gmun­den Peter Plank.

10 Jah­re:

Cle­mens Kaltenbrunner

Diet­mar Hüttner

Tho­mas Pointl

Maria Miglbauer

15 Jah­re:

San­dra Hummer

Andrea Dechant

Andrea Rossi

Ivka Komlje­no­vic

20 Jah­re:

Josef Durst­ber­ger

Peter Ries

30 Jah­re:

Her­bert Rastinger

Dra­ga­na Markovic