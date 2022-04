Mädchen bei Bräuwiese von Auto erfasst

Im Bereich der Bräu­wie­se wur­de am Sonn­tag ein Mäd­chen von einem Auto erfasst. Laut Poli­zei hat­te sich die 8‑Jährige von ihrer Mut­ter los­ge­ris­sen, eine Auto­len­ke­rin konn­te nicht mehr recht­zei­tig bremsen.

Eine 46-Jäh­ri­ge fuhr am 24. April 2022 gegen 15:30 Uhr mit ihrem Pkw im Gemein­de­ge­biet von Traun­kir­chen auf der B145 von Eben­see Rich­tung Alt­müns­ter. An der Kreu­zung mit der Bräu­wies­gas­se war­te­ten eine 41-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den und ihre 8‑jährige Toch­ter auf das Über­que­ren der Fahrbahn.

Mäd­chen auf die Fahr­bahn geschleudert

Laut Poli­zei riss sich die 8‑Jährige plötz­lich los und rann­te direkt vor den Pkw. Die Len­ke­rin lei­te­te sofort eine Voll­brem­sung ein, konn­te jedoch den Auf­prall nicht mehr ver­hin­dern. Das Mäd­chen wur­de von der Motor­hau­be auf die Fahr­bahn geschleu­dert und erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Sie wur­de nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung ins LKH Vöck­la­bruck eingeliefert.

Auf­re­gung wegen Tempoerhöhung

Laut einem Anrai­ner sei dies der drit­te Unfall seit der Tem­po­er­hö­hung von 50 auf 70 km/h. “Die Spu­ren des letz­ten Unfalls vor vier Wochen genau an die­ser Stel­le sind noch zu sehen. Was soll noch pas­sie­ren, damit die zustän­di­gen Stel­len reagie­ren? Fast 1.000 besorg­te Bürger:innen haben eine Peti­ti­on unter­schrie­ben, die auf die Gefah­ren hin­ge­wie­sen hat – pas­siert ist seit­her nichts. Zur Erin­ne­rung: Die Tem­po­er­hö­hung wur­de inner­halb weni­ger Wochen, trotz Ein­spruch der Gemein­de, durch­ge­zo­gen”, so ein besorg­ter Anrainer.

Quel­le: LPD OÖ / Anrai­ner der Unfallstelle