Mangel an Kindergartenpädagoginnen und ‑pädagogen Elementarpädagogik –Ein Berufsfeld mit Zukunft

Trä­ger von Kin­der­bil­dungs- und Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen beto­nen den enor­men Per­so­nal­man­gel, der auch zukünf­tig anhal­ten wird. Der Aus­bau des Ange­bots für unter Drei­jäh­ri­ge und die Erwei­te­rung der Öff­nungs­zei­ten sowie Maß­nah­men zur Sprach­för­de­rung sor­gen für einen zusätz­li­chen Bedarf an Ele­men­tar­päd­ago­gin­nen und Ele­men­tar­päd­ago­gen. Dies führt in den nächs­ten Jah­ren zu sehr guten Berufs­aus­sich­ten für Ele­men­tar­päd­ago­gin­nen und ‑päd­ago­gen.

Das berufs­be­glei­ten­de Kol­leg für Ele­men­tar­päd­ago­gik an der BAf­EP der Don Bosco Schu­len Vöck­la­bruck star­tet im Herbst 2022 mit einer sechs­se­mest­ri­gen Aus­bil­dung, die auch die Päd­ago­gik der Früh­erzie­hung beinhal­tet und die Zusatz­aus­bil­dung zur Hort­er­zie­hung anbietet.Besonders attrak­tiv macht die­se Aus­bil­dung, weil sie durch das AMS mit dem Fach­kräf­testi­pen­di­um geför­dert wird.

Nach einer Aus­bil­dung zur Ele­men­tar­päd­ago­gin / zum Ele­men­tar­päd­ago­gen ste­hen vie­le Mög­lich­kei­ten zur beruf­li­chen Wei­ter­ent­wick­lung offen. Neben ande­ren Zusatz­qua­li­fi­ka­tio­nen, die im Lau­fe einer päd­ago­gi­schen Tätig­keit erwer­ben wer­den kön­nen, besteht auch die Mög­lich­keit, berufs­be­glei­tend einen uni­ver­si­tä­ren Abschluss für die Ele­men­tar­päd­ago­gik zu erlan­gen. Ins­ge­samt wird dadurch das gesam­te ele­men­tar­päd­ago­gi­sche Berufs­feld facettenreicher.Mit einem Kol­leg beginnt also eine viel­sei­ti­ge und zukunfts­si­che­re Aus­bil­dungs­lauf­bahn. Neben dem Pri­vi­leg, mit jun­gen Men­schen zu arbei­ten, genießt man als Ele­men­tar­päd­ago­gin oder Ele­men­tar­päd­ago­ge auch den Vor­teil, dass krea­ti­ves Arbei­ten und der Ein­satz per­sön­li­cher Stär­ken unab­ding­bar sind.

Infor­ma­ti­ons­mög­lich­keit zum Kol­leg besteht am 28.04.2022 um 19:00 Uhr in den Don Bosco Schu­len Vöck­la­bruck beim Infor­ma­ti­ons­abend. Hier wer­den die Auf­nah­me­kri­te­ri­en und der Aus­bil­dungs­ver­lauf noch ein­mal im Detail bespro­chen. Grund­sätz­lich rich­tet sich das Kol­leg an Matu­ran­tin­nen und Matu­ran­ten sowie Per­so­nen mit einer Stu­di­en­be­rech­ti­gungs- bzw. Berufsreifeprüfung.