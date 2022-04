Navi lotste Fahrer in Steilhang

Weil ein Fahr­zeug­len­ker zu sehr den Anwei­sun­gen sei­nes Navi­ga­ti­ons­sys­tems gefolgt war, droh­te ein Auto letzt­lich über eine Böschung zu stürzen.

Der orts­un­kun­di­ge Fah­rer war in den Nacht­stun­den des 16. April 2022 mit sei­nem Fahr­zeug in Bad Goi­sern unter­wegs gewe­sen. Dabei dürf­te er sich wohl zu sehr auf die Weg­be­schrei­bung sei­nes Navi­ga­ti­ons­sys­tems ver­las­sen haben, denn die Fahrt ende­te kei­nes­wegs am gewünsch­ten Ziel­ort. Statt­des­sen wur­de der Mann in ein Wald­stück in der Ort­schaft Unter­joch gelotst.

Fahrt ende­te in Steilhang

Immer schmä­ler und stei­ler wur­de der eigent­li­che Fuß­weg, ehe wenig spä­ter die Fahrt in einem Steil­stück nahe des Sole­lei­tungs­wegs abrupt ende­te. Das SUV rutsch­te mit dem Heck über einen Abhang, das lin­ke Vor­der­rad häng­te frei in der Luft. Der Len­ker ver­blieb im Fahr­zeug und stieg fest auf das Brems­pe­dal, um ein wei­te­res Abrut­schen zu verhindern.

Sei­tens der geru­fe­nen Poli­zei wur­de dar­auf­hin die FF Bad Goi­sern zur nächt­li­chen Fahr­zeug­bergung geru­fen. Ein­mal mehr bewähr­te auf dem schma­len Wan­der­weg das wen­di­ge Uni­mog-Rüst­fahr­zeug, mit des­sen Heck-Seil­win­de der absturz­ge­fähr­de­te PKW gesi­chert und in wei­te­rer Fol­ge behut­sam gebor­gen wer­den konn­te. Ein­satz­en­de war für die mit drei Fahr­zeu­gen aus­ge­rück­ten Kräf­te am Oster­sonn­tag um 00:24 Uhr.

Fotos: FF Bad Goisern