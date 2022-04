Öffi-Freifahrt für alle GmundnerInnen gefordert

Bewoh­ner und näch­ti­gen­de Urlaubs­gäs­te, die sich per Öffi-Frei­fahrt durch das Gmund­ner Gemein­de­ge­biet bewe­gen kön­nen, das for­dert Gmun­dens Umweltstadtrat.

“Die est­ni­sche Haupt­stadt Tal­linn gilt als euro­päi­scher Vor­rei­ter in Sachen kos­ten­lo­ser Nah­ver­kehr. Seit 2013 kön­nen dort gemel­de­te Ein­woh­ner gra­tis mit Bus und Bahn fah­ren”, sagt Umwelt­stadt­rat Phil­ipp Wiatschka.

Er for­dert für alle Gmund­ne­rIn­nen mit einem begrün­de­ten Haupt­wohn­sitz sowie näch­ti­gen­de Urlaubs­gäs­te im gesam­ten Gemein­de­ge­biet ab sofort bis Jah­res­en­de an allen Frei­ta­gen, Sams­ta­gen sowie Sonn- und Fei­er­ta­gen von Betriebs­be­ginn bis Betriebs­schluss sämt­li­che öffent­li­che Ver­kehrs­mit­tel des Nah­ver­kehrs, ins­be­son­de­re Stra­ßen­bahn, Traun­steins­hut­tle, City­bus­se sowie Lini­en­bus­se und Bah­nen im Nah­ver­kehr, kos­ten­frei benut­zen zu können!

10.000 Autos rol­len täg­lich durch die Innenstadt

“Die Gmund­ner Innen­stadt hat ein vakan­tes Ver­kehrs­pro­blem. Täg­lich rol­len lt. der aktu­el­len komo­bi­le Ver­kehrs­stu­die nicht weni­ger als 10.000 Fahr­zeu­ge durch das Wohn­zim­mer der Gmund­ner. Mit die­ser Maß­nah­me sol­len Men­schen, die bis­her Öffis nicht für die täg­li­chen Wege in Betracht gezo­gen haben, ange­spro­chen wer­den. Eben­so stel­len die aktu­el­len Ben­zin- und Die­sel­prei­se dar­über hin­aus auch vie­le Gmund­ne­rIn­nen sowie Pend­ler vor gro­ße finan­zi­el­le Her­aus­for­de­run­gen. Die­ses Ange­bot rich­tet sich auch hier vor allem an jene Men­schen, die bis­her Öffis nicht für die täg­li­chen Wege in Betracht gezo­gen haben”, so Wiatschka.

Finan­ziert soll die­se Maß­nah­me über den öffent­li­chen Gemein­de­haus­halt, durch Lan­des- und Bun­des­för­de­run­gen sowie über die Tou­ris­mus­bei­trä­ge wer­den. Um die genau­en Kos­ten der Ver­kehrs­be­trie­be zu eru­ie­ren, sol­len wei­ter­füh­ren­de Gesprä­che mit den Ver­kehrs­be­trie­ben geführt wer­den. Die jähr­li­che Abgangs­zah­lung der Stadt­ge­mein­de Gmun­den an Stern&Hafferl Ver­kehrs­be­trie­be soll hier bei­spiels­wei­se auch als Gut­schrift gegen­ge­rech­net werden.

Frei­fahrt mit “Gmun­den­Card”

Alle Gmund­ne­rIn­nen und Urlaubs­gäs­te sol­len bei der Bür­ger­ser­vice­stel­le eine sog. „Gmun­den­Card“ bean­tra­gen kön­nen, mit die­ser bei Vor­wei­sen in den öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln im Gemein­de­ge­biet eine kos­ten­freie Fahrt ermög­licht wird. Bei Über­fahrt in eine wei­te­re Zone wird die Zone „Gemein­de­ge­biet Gmun­den“ für den „Gmun­den­Card“ Besit­zer in Abzug gebracht. NEOS Gmun­den haben bereits die ent­spre­chen­den Anträ­ge in den Aus­schüs­sen eingebracht.