Ostern im Eggerhaus — Weihe der Palmbuschen

Im Egger­haus in Alt­müns­ter, wird die Tra­di­ti­on des Palm­bu­schen­bin­dens gelebt und hoch­ge­hal­ten. Da gehört auch des­sen Wei­he durch den Pfar­rer zum Oster­fest dazu.

Ein Team, bestehend auch sechs Damen – Jut­ta, Sig­rid, Sabi­ne, Anne­lie­se, Ange­li­ka und Gabi – haben bin­nen 3 Tagen 150 Stück der tra­di­tio­nel­len Palm­bu­schen gefertigt.

„Die Palm­bu­schen wer­den nur aus natür­li­chen Mate­ria­li­en gebun­den. Da ist kein Draht oder Kunst­stoff ver­ar­bei­tet!“ betont Sig­rid im Gespräch. Fol­gen­de Stau­den wer­den ver­wen­det: Hasel­nuss-Schiess­lin­ge, Palm­katzl, Sendl (Eri­ka), Efeu, Schradl (Stech­pal­me), Segen­baum, Fächer­ze­der, Buchs, Blau­zeder, Eibe und Wachol­der – zum Bin­den benutzt man Wei­den und als Stock dient ein Hasel­nuss­ste­cken. Wei­ters wer­den auch Palm­ge­ste­cke für den Fried­hof angeboten.

Am Sams­tag, vor dem Palm­sonn­tag, haben sich die Mit­glie­der des Kul­tur­ver­ein Egger­haus, allen vor­an Obmann Georg Pan­gerl ein­ge­fun­den und die Palm­wei­he durch Pfar­rer Franz Trink­fass orga­ni­siert. Die geweih­ten Palm­bu­schen konn­ten dann von den Anwe­sen­den Gäs­ten erwor­ben wer­den. In die­sem Rah­men wur­de auch heu­er wie­der durch Bäcker­meis­ter Gott­fried fri­sches Brot, nach alter Back­kunst in der Rauch­kuchl gefertigt.

Nor­ma­ler­wei­se fin­det im und rund um das Egger­haus ein gro­ßer Oster­markt mit ver­schie­dens­ten Ange­bo­ten und Vor­stel­lun­gen statt, doch auch heu­er haben dies die bestehen­den Coro­na­maß­nah­men nicht zugelassen.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at