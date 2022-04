Schreibwerkstatt mit Eva Rosenauer am 5.5.2022 in der Stadtbücherei Gmunden

In der rüh­ri­gen Stadt­bü­che­rei wird nicht nur Lese­stoff ver­lie­hen, son­dern auch neue Lek­tü­re produziert.Ein The­ma wird ent­wi­ckelt, ein Sturm in den Gehir­nen ent­facht und in wei­te­rer Fol­ge ent­ste­hen dar­aus Pro­sa­tex­te, Gedich­te oder wie auch immer gear­te­te Wer­ke, die beim nächs­ten Tref­fen vor­ge­le­sen wer­den. Der Fan­ta­sie wer­den kei­ne Gren­zen gesetzt und jede Arbeit wird geschätzt.

An die­sem Abend trifft sich die fröh­li­che Run­de lei­den­schaft­li­cher Schrei­be­rin­nen und Schrei­ber wie­der, um ihrem Hob­by zu frönen.Und als The­ma wur­de vor­ge­ge­ben: “Was immer auch ent­stan­den ist wäh­rend der lan­gen CoV-Pause…!”

Inter­es­siert Sie die Run­de, schrei­ben Sie auch oder möch­ten Sie mit dem Schrei­ben beginnen?

Die Schreib­werk­statt freut sich, Sie ken­nen­zu­ler­nen! Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Infor­ma­tio­nen bei Eva Rosen­au­er unter der Tel.Nr. 0664/4551999