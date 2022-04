SORG FÜR FURORE bei „Da Stammtisch“ im Mai in Vöcklabruck

Am 03. Mai 2022 fin­det der nächs­te Treff­punkt für Vöck­la­bru­cker Unternehmer:innen und Netz­werk­part­ner statt. Das Stadt­mar­ke­ting Vöck­la­bruck freut sich auf und über Julia Breit­kopf: Jour­na­lis­tin, Pod­cas­te­rin & PR-Profi.

Sie möch­ten mit Ihrem Unter­neh­men in die Medi­en, wis­sen aber nicht wie das geht? Ihre Leis­tun­gen oder Pro­duk­te brau­chen drin­gend mehr Publicity?

PR-Pro­fi Julia Breit­kopf zeigt in ihrem Impuls­vor­trag beim „DA STAMM­TISCH“, wie man Pres­se­ar­beit ein­fach sel­ber machen kann und so rich­tig für Furo­re sorgt. Als pro­fes­sio­nel­le Kom­mu­ni­ka­to­rin ist es ihr Ziel, Men­schen und ihren Anlie­gen Gehör zu ver­schaf­fen. In den DIY-PR-Work­shops, die Julia Breit­kopf mit „Sorg für Furo­re“ anbie­tet, ler­nen Unternehmer:innen, wie sie ihre Medi­en­ar­beit ohne finan­zi­el­le Auf­wän­de selbst machen kön­nen. Mit vie­len prak­ti­schen Übun­gen, Best-Prac­ti­ce-Bei­spie­len und zahl­rei­chen DIY-Tipps & Tricks wird u.a. erar­bei­tet, wie man Kon­takt zu Journalist:innen auf­nimmt, was eine gute Geschich­te aus­macht und wel­che öffent­lich­wirk­sa­men The­men sich im eige­nen Unter­neh­men verstecken.

Zur Per­son…

Exper­tin Julia Breit­kopf ist Jour­na­lis­tin, Pod­cas­te­rin, PR-Pro­fi und gebür­ti­ge Vöck­la­bru­cke­rin. Mit ihrer jun­gen PR-Agen­tur FURO­RE Brand Com­mu­ni­ca­ti­ons unter­stützt sie Star­tUps, Unternehmer:innen und Gründer:innen dabei, in den Medi­en für Furo­re zu sorgen.

Genau­so wie Unter­neh­men und Brands, die die­se Hal­tung der Chan­cen­gleich­heit teilen.

Gemein­sam mit ihrer Kol­le­gin Jana Mack betreibt sie außer­dem den mul­ti­me­dia­len Repor­ta­ge-Pod­cast INSEL­MI­LIEU. Unter dem Mot­to “wir holen dich aus dei­ner Bub­ble raus” laden die bei­den per Pod­cast, Foto­re­por­ta­ge und Social Media zu einer Rei­se in frem­de Milieus ein – zu Men­schen, mit denen man im All­tag sel­ten ins Gespräch kommt. 2021 wur­de das Medi­en­pro­jekt mit dem renom­mier­ten Prälat-Leopold-Ungar-Journalist:innenpreis ausgezeichnet.

Details für Interessierte…

„DA STAMM­TISCH“ mit Julia Breit­kopf am 03. Mai 2022 | ab 18:00 | BÜH­NE FREI Vöck­la­bruck (Stadt­platz 15–17, 1. Stock)

60 minü­ti­ger Impuls­vor­trag + anschl. Fra­ge­run­de zum The­ma PR und Medi­en­ar­beit (und wie Sie die­se für Ihre Busi­ness nut­zen können)

Was ist PR und der Unter­schied zu Werbung?

und der Unter­schied zu Werbung? Wie kom­me ich in die Medi­en (Zei­tung, Radio, TV ,…)?

,…)? Wie neh­me ich Kon­takt mit Journalist:innen auf, wie fin­de ich die Kontaktdaten?

Was ist mei­ne Geschich­te, was sind mei­ne Themen?

Wel­che Medi­en pas­sen zu mei­ner Zielgruppe?

Anmel­dun­gen per Mail bis 02. Mai 2022 an ulli.meinhart@voecklabruck.com

Kos­ten für den Abend: €12,00 inkl. 1x 0,33l Getränk (Bezah­lung vor Ort)

