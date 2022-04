Spritztour mit Firmenauto endet an Baum

Eine Spritz­tour mit einem Fir­men­wa­gen hat Frei­tag­abend an einem Baum geendet.

Ein Unbe­kann­ter nahm am 08. April 2022 zwi­schen 20:00 Uhr und 22:45 Uhr den PKW eines 27-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck unbe­fugt in Betrieb und ver­ur­sach­te anschlie­ßend einen Ver­kehrs­un­fall. Dabei wur­de zuvor der Schlüs­sel des PKW, der im Auf­ent­halts­raum am Fir­men­ge­län­de auf­be­wahrt war, entwendet.

Fron­tal mit Baum kollidiert

In einem ca. fünf Minu­ten ent­fern­ten Wald kam der PKW von einer Forst­stra­ße ab, tou­chier­te zwei Bäu­me und kol­li­dier­te nach ca. 30 Meter auf einem abschüs­si­gen Wald­stück fron­tal mit einem Baum. Die Air­bags lös­ten durch den Auf­prall aus und der PKW wur­de durch den Unfall stark beschädigt.

Das Fahr­zeug wur­de im Wald­stück zurück­ge­las­sen. Neben der Unfall­stel­le wird der Mai­baum der Gemein­de Schörf­ling am Atter­see gela­gert. Am Vor­mit­tag des 09. April 2022 wur­de der PKW vom Besit­zer gebor­gen und zu sei­nem Fir­men­ge­län­de geschleppt, berich­tet die Polizei.