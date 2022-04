SV Daxner Immobilien Ebensee-Nachtragspartie gegen ASKÖ Gosau

Das Nach­trags­spiel zur Herbst­sai­son 2021 gegen die ASKÖ Gosau wur­de am Sonn­tag nach­ge­holt. Es wur­de wit­te­rungs­be­dingt ( Schnee­de­cke in Gosau) ein Platz­tausch vereinbart.

Der spä­te Win­ter­ein­bruch stell­te dann auch den SV Dax­ner Immo­bi­li­en vor gro­ße Pro­ble­me. Am Spiel­tag lagen ca. 10 cm Schnee am Sport­platz. In einer tol­len Akti­on der SV Fami­lie ( unge­fähr 40 Per­so­nen ) wur­de der Platz in einer Räum­ak­ti­on vom Schnee befreit und so erst ein Spiel ermöglicht.

Das Spiel ver­lief in der ers­ten Hälf­te bei guten Platz­ver­hält­nis­sen mit Chan­cen auf bei­den Sei­ten sehr aus­ge­gli­chen. In der zwei­ten Hälf­te konn­te der SV Dax­ner Immo­bi­li­en einen Zahn zule­gen und durch Tore von Loidl Mat­thi­as ( 49. Frei­stoß) , Nico Die­sen­ber­ger ( 66. ; ers­tes Tor in der Kampf­mann­schaft ) und Shkel­qim Shaba­naj (68.) auf 3:0 stel­len. Damit war der Wie­der­stand der ASKÖ Gosau gebro­chen und der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see konn­te sei­ne drei Punk­te sicher ins Tro­cke­ne bringen

Fazit : Ein ver­dien­ter Sieg , dank einer sehr druck­vol­len zwei­ten 2. Halb­zeit und noch­mals DAN­KE an die frei­wil­li­gen Hel­fer vom Vormittag

Spiel der 1b Mann­schaf­ten : abgesagt