SV Vöcklabruck-Nachwuchs top in Form

So oft wie kein ande­rer Ver­ein war der SV Vöck­la­bruck bei der Wer­ner Endt­mayr Sharks Tro­phy am 02./03.04. in Traun am Podest ver­tre­ten. Sagen­haf­te 53 Medail­len, davon 22 Gol­de­ne, 17 Sil­ber­ne und 14 Bron­ze­ne wur­den von den Nach­wuchs­ta­len­ten ergat­tert. Gesamt waren in Traun knapp 330 Schwim­mer von 14 Ver­ei­nen aus Öster­reich und Deutsch­land am Start.

Eine Medail­len­bank stell­ten die Staf­fel­be­wer­be dar. Das gemisch­te Team bis 12 Jah­re, ver­tre­ten durch Maria Maak, Her­mann Zau­ner, Arthur May­er und Sophie Burg­stal­ler, sicher­te sich sowohl im Lagen- als auch Frei­stil­be­werb über 4x50 m den ers­ten Rang. In der Klas­se Jg. 2009. u. älter, schwamm das Team über die 4 x 50 m Frei­stil­stre­cke (Karl Fische­re­der, Zoe & Samu­el Schnei­der, Sarah Föt­tin­ger) in einem engen Ren­nen zu Bron­ze. Die 4 x 50 m Lagen ent­schied die Mann­schaft, bestehend aus Pia & Paul Part, Tarik Dau­to­vic und Zoe Schnei­der sou­ve­rän für sich.In den getrenn­ten Staf­fel­be­wer­ben lie­ßen sich sowohl die Damen (Johan­na Maak, Pia Part, Zoe Schnei­der und Sara Maric) als auch die Her­ren (Samu­el Schnei­der, Paul Part, Jakob Ste­ti­na, Tarik Dau­to­vic) die Gold­me­dail­le nicht nehmen.

In der Ein­zel-Medail­len­bi­lanz kris­tal­li­sier­ten sich gleich meh­re­re erfolg­rei­che Geschwis­ter-Kom­bi­na­tio­nen heraus.Sehr viel­sei­tig war Johan­na Maak in der Klas­se Jg. 2005 u. älter unter­wegs. In diver­sen Lagen schwamm sie zu je zwei Gold- und Silber‑, sowie einer Bron­ze­me­dail­le. Mit gesamt 8 Medail­len (3x Gold, 4x Sil­ber) im Gepäck trat ihre 12-jäh­ri­ge Schwes­ter Maria die Heim­rei­se an.Magdalena Burg­stal­ler (Jg. 2013) konn­te sich in allen vier 50 m Bewer­ben über die Gol­de­ne freu­en. Schwes­ter Sophie (Jg. 2010) räum­te mit zwei­mal Sil­ber und vier­mal Bron­ze in jedem ihrer ange­tre­te­nen Bewer­be Edel­me­tall ab.Bei den Schnei­ders erkämpf­te Zoe im Jg. 2007 mit 2 ers­ten, 3 zwei­ten und einem drit­ten Platz reich­lich Topp­lat­zie­run­gen. Silas (Jg. 2009) und Samu­el (Jg. 2005) kom­plet­tier­ten den Fami­li­en-Medail­len­spie­gel mit einer bzw. zwei Bronzemedaillen.Pia Part ver­wan­del­te alle ihre Starts in der Klas­se der 14-jäh­ri­gen mit per­sön­li­chen Best­leis­tun­gen zu gesamt 4 Gol­de­nen. Eben­falls ein Quar­tett, aller­dings in Sil­ber, und ergänzt um eine Bron­ze­ne, sicher­te sich im glei­chen Jahr­gang Sara Maric.Mit einer Gold- und einer Bron­ze­me­dail­le zog auch die 16-jäh­ri­ge Sarah Föt­tin­ger eine erfolg­rei­che Bilanz in Traun.

SVV-Über­ra­schungs­sie­ge­rin war die­ses Mal Ali­na Cris­tea im Jg. 2011. Bei ihrem ers­ten offi­zi­el­len Start über 50 m Schmet­ter­ling schwamm sie gleich blitz­schnell zur Gold­me­dail­le! Jeweils ein­mal Sil­ber ging an die 16-jäh­ri­ge Alex­an­dra May­er und den 11-jäh­ri­gen Arthur May­er. Die Vöck­la­bru­cker Erfolgs­bi­lanz mach­ten Azra Dau­to­vic (Jg. 2009) und Alex­an­der Bal­din­ger (Jg. 2012) mit je einer Bron­ze­me­dail­le perfekt.