Vereinsmeisterschaften des WSV Sparkasse Bad Ischl

An Ende der Sai­son fan­den die Ver­eins­meis­ter­schaf­ten des WSV Spar­kas­se Bad Ischl statt. In der Gosau wur­den die Ver­eins­meis­ter in einem RTL, der in einem Durch­gang durch­ge­führt wur­de, ermittelt.

Für die Erwach­se­nen war es das ers­te Ren­nen nach zwei Jah­ren Coro­na­pau­se, da auch bei der Dach­stein­Wes­t­Ral­lye die­ses Jahr nur Kin­der und Schü­ler star­ten durf­ten. Sen­sa­tio­nell wur­de die erst 14-jäh­ri­ge Johan­na Mül­leg­ger mit einer super Lauf­zeit Ver­eins­meis­te­rin und bei den Her­ren wur­de Sieg­fried Rumpf­hu­ber Ver­eins­meis­ter. Bei der am Abend im K.u.K. Hof­beisl statt­ge­fun­de­nen Sai­son-Abschluss­ver­an­stal­tung wur­de auch die Sie­ger­eh­rung durchgeführt.

Neben der Vize­prä­si­den­tin des OÖ-Lan­des­ski­ver­ban­des Alex­an­dra Gado­la war auch die zustän­di­ge Refe­ren­tin für Sport und Sozia­les der Stadt Bad Ischl Fr. Mari­ja Gav­ric, die auch die Sie­ger­po­ka­le über­gab, anwe­send. Die Refe­ren­tin für Sport und Sozia­les der Stadt Bad Ischl Fr. Mari­ja Gav­ric lob­te die Orga­ni­sa­ti­on des Ren­nens und die Abschluss­ver­an­stal­tung mit Sie­ger­eh­rung und attes­tier­te dem WSV Spar­kas­se Bad Ischl sehr gut orga­ni­siert zu sein.

Die Ver­eins­mit­glie­der spra­chen noch lan­ge über die abge­lau­fe­ne Sai­son und über die noch bevor­ste­hen­de, die­ses Jahr vom WSV Spar­kas­se Bad Ischl durch­zu­füh­ren­de, Gesamt­sie­ger­eh­rung der Dach­stein­Wes­t­Ral­lye am 23.04. in der Trink­hal­le. Ab 16 Uhr stel­len, für jeden frei zugäng­lich, eini­ge Fir­men wie Fischer-Ski, Head, M‑Sport, Vola Wach­se usw. aus und infor­mie­ren über die neu­en Model­le, auch Bestel­lun­gen sind möglich.

Die Vereinsmeister(innen) ihrer Klasse:

Bam­bi­ni 6 weib­lich – Leo­nie Blösel

Bam­bi­ni 6 männ­lich – Leo Rumpfhuber

Bam­bi­ni 7 männ­lich – Maxi­mi­li­an Kranabitl

Kin­der 8 männ­lich – Lud­wig Putz

Kin­der 9 männ­lich – Phil­ipp Noah Kranabitl

Kin­der 10 männ­lich – Mathi­as Müllegger

Kin­der 11 weib­lich – Johan­na Laimer

Kin­der 11 männ­lich – Valen­tin Nahmer

Kin­der 12 männ­lich – Lorenz Nahmer

Schü­ler 13/14 männ­lich – Micha­el Putz

Schü­ler 15/16 männ­lich – Moritz Müllegger

Jugend 18 weib­lich – Mir­jam Müllegger

Jugend 21 weib­lich – Cari­na Pucher

Jugend 21 männ­lich – Ben­ja­min Schrambeck

Damen – San­dra Müllegger

Her­ren – Micha­el Blösel

Mas­ters 30 weib­lich – Eve­lyn Gschwandtner

Mas­ters 30 männ­lich – Mar­tin Mysliwietz

Mas­ters 40 männ­lich – Sieg­fried Rumpfhuber

Mas­ters 50 männ­lich — Micha­el Müllegger

Mas­ters 60 männ­lich — Georg Gsenger