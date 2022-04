Vöcklabrucker Blumenmarkt nach zwei Jahren wieder zurück

Unter dem Mot­to „Gemein­sam auf­blü­hen“ ver­an­stal­ten das Stadt­mar­ke­ting Vöck­la­bruck, Bezirksgärtner:innen und vie­le tol­le Aussteller:innen nach zwei Jah­ren Pau­se end­lich wie­der den belieb­ten Vöck­la­bru­cker Blu­men­markt. Der Blu­men­markt fin­det am Frei­tag, 22. April 2022, von 9 bis 17 Uhr am obe­ren Teil des Stadt­plat­zes statt.

Besucher:innen erwar­tet neben einer Viel­falt an ver­schie­de­nen Blu­men und Pflan­zen­stän­den der Gärt­ne­rei­be­trie­be aus dem Bezirk auch regio­na­le Kuli­na­rik vom Bau­ern­la­den Vöck­la­bruck und aus dem La Van­din sowie natür­lich der Vöck­la­bru­cker Stadt­platz Gas­tro­no­mie. Auch Kunst­hand­werk und ver­schie­de­ne Info­stän­de und Aus­stel­lun­gen rund um das The­ma Gar­ten dür­fen an die­sem Tag nicht feh­len. Auf der Blu­men­markt-Büh­ne fin­det den gan­zen Tag über ein kun­ter­bun­tes Rah­men­pro­gramm für Groß und Klein statt.

Freu­en Sie sich unter ande­rem auf vie­le nütz­li­che Tipps und Tricks von unse­ren Gartenexpert:innen, Infos von den Umwelt­pro­fis des Bezirks­ab­fall­ver­ban­des Vöck­la­bruck zum The­ma rich­tig kom­pos­tie­ren und natür­lich gibt es auch wie­der Ver­lo­sun­gen von Gar­ten­er­de, Dün­ger und ande­ren tol­len Prei­sen für das Gar­ten­pa­ra­dies daheim!

Auch die Kin­der kom­men beim Blu­men­markt nicht zu kurz: Gemein­sam mit den Kin­der­freun­den Regi­on Salz­kam­mer­gut dür­fen die Klei­nen (und natür­lich auch die Gro­ßen) ab 14:00 Uhr Saat­ku­geln und ande­re Früh­lings­de­ko bas­teln und auf spie­le­ri­schem Wege unse­ren sai­so­na­len Pflan­zen­ka­len­der kennenlernen.

Ab 15:00 Uhr gibt’s Live Musik mit Soi­rée Lounge Musik. Alles da, was man in Vöck­la­bruck für einen ent­spann­ten Nach­mit­tag am Blu­men­markt mit Besuch im Scha­ni­gar­ten braucht!

FRÜH­LING FIN­DET STADT

Den 22. April also am bes­ten gleich rosen­rot im Kalen­der ein­tra­gen. Das Stadt­mar­ke­ting und die vie­len Aussteller:innen freu­en sich auf Ihren Besuch am Vöck­la­bru­cker Blumenmarkt!

Alle Details zum Büh­nen- und Rah­men­pro­gramm fin­den Sie auf der Web­site des Stadt­mar­ke­tings https://www.voecklabruck.com/voecklabrucker-blumenmarkt oder im Tou­ris­mus­bü­ro Vöcklabruck.

Quel­le: Stadt­mar­ke­ting Vöck­la­bruck / Foto © Tho­mas Koller