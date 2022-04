Waldrodung Ohlsdorf: Kaineder fordert Wiederaufforstung

Wald­ver­nich­tung Ohls­dorf – über 3.000 Qua­drat­me­ter ohne Geneh­mi­gung gero­det? – Prü­fung eines Ver­wal­tungs­straf­ver­fah­rens und Wie­der­auf­fors­tung gefordert

Zu Beginn des Jah­res hat Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der den Gmund­ner Bezirks­haupt­mann gebe­ten, eine Über­prü­fung über die tat­säch­lich erfolg­te Rodung eines Wal­des in Ohls­dorf durch­zu­füh­ren. Ein von der Bezirks­haupt­mann­schaft beauf­trag­ter pri­va­ter Sach­ver­stän­di­ger hat dar­auf­hin der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den mit­tels Gut­ach­ten mit­ge­teilt, dass über der geneh­mig­ten Rodung im Aus­maß von 188.147 Qua­drat­me­tern noch wei­te­re 3.093 Qua­drat­me­ter Wald Opfer der Zer­stö­rung wur­den. Es könn­te sich dem­nach folg­lich um eine nicht geneh­mig­te und somit wider­recht­lich erfolg­te Rodung und damit um einen Ver­stoß gegen forst­recht­li­che Bestim­mun­gen handeln.

In Medi­en­be­rich­ten vom Wochen­en­de hat sich der Ver­ur­sa­cher der Rodung geäu­ßert, dass die Ergeb­nis­se des Gut­ach­ters falsch sei­en und wenn es doch stim­men soll­te, es „wurscht“ sei. „Nein, es darf uns nicht gleich­gül­tig sein, wenn wert­vol­ler Wald für pri­va­te Pro­fit­in­ter­es­sen unwie­der­bring­lich zer­stört wird. Wenn dies dann auch noch außer­halb der Geneh­mi­gung statt­fin­det, sind ent­spre­chen­de recht­li­che Schrit­te zu set­zen. Daher soll­te die Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den ers­tens ein Ver­wal­tungs­straf­ver­fah­ren in der Cau­sa prü­fen und zwei­tens die Wie­der­auf­fors­tung an Ort und Stel­le anord­nen“, so Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kaineder.

Quel­le: LR Kai­ne­der / Fotos: Land OÖ