Wieder Demo gegen 70er bei Bräuwiese

Traunkirchen gibt nicht auf

Über die Tem­po­er­hö­hung auf 70 km/h bei der Bräu­wie­se sind nicht nur vie­le Traun­kirch­ner und Traun­kirch­ne­rin­nen erzürnt. Sie gin­gen am Sams­tag, 02.04.2022 wie­der auf die Stra­ße, um für die Rück­nah­me der Geschwin­dig­keit auf 50 km/h zu protestieren.

Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall hat sich bei der Bräu­wie­se letz­ten Mitt­woch ereig­net. Genau an der Stel­le, an der die Peti­ti­on an Bezirks­haupt­mann Lanz vor einer Woche über­ge­ben wur­de, wur­de eine Len­ke­rin beim Abbie­gen in die Bräu­wies­gas­se von einem schwe­ren LKW von hin­ten gerammt. Das Fahr­zeug wur­de meh­re­re Meter auf die Gegen­fahr­bahn geschleu­dert und dreh­te sich um die eige­ne Ach­se. Die Len­ke­rin wur­de ins Kran­ken­haus gebracht, der PKW erlitt Totalschaden.

"Zum Glück gab es in die­sem Augen­blick kei­nen Gegen­ver­kehr, sonst hät­te der Unfall wohl fatal geen­det", geben die Unter­stüt­zen­den der Peti­ti­on 'SICHE­RE BRÄU­WIE­SE 50km/h auf B145' zu bedenken.





Seit der Tem­po­er­hö­hung auf 70 km/h wer­de die­ser Stre­cken­ab­schnitt wie­der ver­mehrt für ris­kan­te Über­hol­ma­nö­ver unge­dul­di­ger Auto­len­ker genutzt – trotz Ein- und Aus­fahr­ten, Fuß­gän­ger­que­run­gen und Kin­dern in die­sem Abschnitt. Dies habe bereits mehr­fach wie­der zu gefähr­li­chen Situa­tio­nen geführt.

Die zustän­di­ge Lan­des­be­hör­de sei bis­her nicht ein­mal zu einer Anhö­rung der Betrof­fe­nen mit Über­ga­be der 971 Unter­schrif­ten bereit. “Was muss noch pas­sie­ren, bis die zustän­di­gen Behör­den end­lich reagie­ren? Die betrof­fe­ne Bevöl­ke­rung wird jeden­falls wei­ter pro­tes­tie­ren – da sind sich Alle einig”, so die Initia­to­ren der Petition.