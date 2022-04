WIR GEDENKEN DER TRAUNSTEINOPFER

„Die Erin­ne­rung ist ein Fens­ter durch das wir Dich sehen kön­nen, wann immer wir wol­len“. Und durch die­ses Fens­ter sahen vie­le Teil­neh­mer bei der Andacht beim Gedenk­stein für die Traun­stein­op­fer unterm Stein in Gmun­den ihre Ange­hö­ri­gen, Bekann­te und Freun­de heu­te Frei­tag 1.4.2022, die am Traun­stein ihr Leben las­sen mussten.

Der Orga­ni­sa­tor und Vor­sit­zen­der Stv. der Natur­freun­de Ohls­dorf Man­fred SPITZ­BART hat wohl auch sehr gute Bezie­hun­gen nach oben und so konn­te die­se Gedenk­fei­er ohne Nass von oben statt­fin­den. Pfarr­as­sis­tent Mag. Ger­hard PUM­BER­GER fand wie immer die rich­ti­gen Wor­te bei sei­ner Andacht und schaff­te es, dass die Gedan­ken der Anwe­sen­den wirk­lich nahe bei den Opfern des Traun­stein waren und auch die wun­der­schö­nen Klän­ge der Musik­be­glei­tung durch Danie­la und Her­mann tru­gen dazu bei.

Unter den Anwe­sen­den waren auch BMG. Ste­fan KRAPF aus Gmun­den, BGM Ines MIR­LA­CHER aus Ohls­dorf, BGM Ing. MBA Jür­gen BERCH­TA­LER aus Pins­dorf, VizeBGM Wolf­gang SCHLAIR aus Gmun­den, VizeBGM David LUG­MAYR Ohls­dorf, der Vor­sit­zen­de der Natur­freun­de Ing. Kurt KRA­MES­BER­GER mit Team, Orts­stel­len­lei­ter der Berg­ret­tung Bern­hard EBNER mit Team um nur eini­ge zu nennen.

Im Anschluss an die Gedenk­fei­er rich­te­te auch BGM Ste­fan KRAPF eini­ge Wor­te an alle Anwe­sen­den, spe­zi­ell aber an die Ange­hö­ri­gen der Opfer. “So schön auch unser Fel­sen­gi­gant TRAUN­STEIN im Hin­ter­grund ist, so gefähr­lich kann auch die Bestei­gung die­ses Ber­ges sein. Eine klei­ne Unauf­merk­sam­keit oder ein Fehl­tritt kann lei­der auch den Tod bedeu­ten. So auch seit 2019 sie­ben Opfer, der wir am heu­ti­gen Tag spe­zi­ell geden­ken! Unser aller Dank gebührt allen Ein­satz­kräf­ten, die unter Ein­satz ihres eige­nen Leben abge­stürz­ten und ver­letz­ten Berg­stei­gern zu Hil­fe eilen, lei­der auch oft zu spät, um noch hel­fen zu kön­nen!“, so Ste­fan Krapf in sei­nen Wor­ten. Auch Man­fred SPITZ­BART beton­te dies in sei­nen Schluss­wor­ten und dank­te Allen, die die­ser Andacht beiwohnten.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS