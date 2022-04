WPG Spanisch BG/BRG Bad Ischl-Stadtbesichtigung auf Spanisch mit und für Raúl Moreno Fernández Recorrdio por la ciudad de Bad Ischl

Am 31.3. waren end­lich alle Teil­neh­mer/-innen des Ver­tie­fen­den Wahl­pflicht­fa­ches wie­der gesund und wir konn­ten die schon lan­ge geplan­te Stadt­be­sich­ti­gung von Bad Ischl durchführen.

Wir lern­ten dabei vie­les, z.B. dass man in Wör­ter­bü­chern Über­set­zun­gen fin­det, die oft nicht den tat­säch­lich gebräuch­li­chen Aus­drü­cken ent­spre­chen. Unser kom­pe­ten­ter Fremd­spra­chen­as­sis­tent Raúl konn­te uns immer wie­der mit übli­chen spa­ni­schen Wör­tern weiterhelfen.Außerdem erfuh­ren wir, dass eini­ge wich­ti­ge Epo­chen der Geschich­te Öster­reichs (Refor­ma­ti­on, Gegen­re­for­ma­ti­on, 1.Weltkrieg) in Spa­ni­en kaum Bedeu­tung hatten.Zusätzlich lern­ten wir den Beruf des Frem­den­füh­rers ein wenig ken­nen. Und last but not least/ y por últi­mo, pero no menos importan­te, hat­ten wir end­lich wie­der die Gele­gen­heit mit­ein­an­der ohne Mas­ken zu sprechen.

Bericht BG/BRG Bad Ischl