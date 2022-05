Brandeinsatz in Tiefgarage in Attnang-Puchheim

In Att­nang-Puch­heim ist es Don­ners­tag­nach­mit­tag zu einem Brand­ein­satz in einer Tief­ga­ra­ge gekommen.

“Die Feu­er­wehr wur­de in den Nach­mit­tags­stun­den zu einem Brand in die Vöck­la­bru­cker Stra­ße alar­miert. Dort in einer Tief­ga­ra­ge brann­ten abge­stell­te Müll­sä­cke. Die Flam­men konn­ten sehr rasch, unter Ein­satz eines Hand­feu­er­lö­schers, gelöscht wer­den. Anschlie­ßend wur­de die Tief­ga­ra­ge mit zwei Hoch­leis­tungs­lüf­ter rauch­frei gemacht. Mit einer Wär­me­bild­ka­me­ra kon­trol­lier­te man die Brand­stel­le und führ­te Nach­lösch­ar­bei­ten durch”, berich­tet die Feu­er­wehr Puchheim.