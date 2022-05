Gasaustritt in Mehrparteienhaus in Bad Ischl

Mon­tag­mit­tag schlug der Koh­len­mon­oxid-Warn­mel­der in einer Woh­nung in der Bau­er­stra­ße in Bad Ischl Alarm. Die Bewoh­ne­rin alar­mier­te die Ein­satz­kräf­te der Frei­wil­li­gen Feuerwehr.

Ein wei­te­rer Bewoh­ner des Mehr­par­tei­en­hau­ses sperr­te den Gas­haupt­hahn für das Gebäu­de ab und ver­stän­dig­te alle Bewoh­ner, wel­che sogleich das Gebäu­de ver­lie­ßen. Wei­ters wur­den alle Fens­ter geöffnet.

Kei­ne Gefahr für die Bewohner

Beim Ein­tref­fen der alar­mier­ten Kame­ra­den der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl erfolg­te eine Kon­trol­le des Objek­tes mit­tels Mess­ge­rät. Die Mes­sun­gen erga­ben Gott sei Dank kei­ne Gefahr für die Bewohner.

In wei­te­rer Fol­ge wur­de der Ein­satz an die Netz OÖ AG über­ge­ben. Neben der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl stand die Bun­des­po­li­zei Bad Ischl im Einsatz.

Quel­le: FF Bad Ischl