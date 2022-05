Maidult in Vöcklabruck | 25.–29. Mai 2022

GEMMA MAIDULT ?

Ein­stei­gen, Bügel schlie­ßen und fest­hal­ten — es geht wie­der loo­ooooos! Die Mai­dult kehrt von 25.–29. Mai 2022 auf das Frei­zeit­park­ge­län­de nach Vöck­la­bruck zurück.

Bereits zum 59. Mal heißt es nun end­lich wie­der „Mai­dult ist Mai­kult“, wenn sich das Frei­zeit­park­ge­län­de beim Hal­len­bad in einen Ver­gnü­gungs­park mit vie­len Fahr­ge­schäf­ten und Kir­tags­stän­den verwandelt.

Die Mai­dult eröff­net am Mitt­woch, 25. Mai 2022 um 15:00 Uhr, am sel­ben Tag ab ca. 21:30 Uhr gibt es eine gro­ße Eröff­nungs-Feu­er­show von „Drums on Fire“ beim Broook­lyn Beach.

Kin­der- und Fami­li­en­nach­mit­tag am Freitag

Am Frei­tag lockt der belieb­te Kin­der- und Fami­li­en­nach­mit­tag mit ver­güns­tig­ten Ein­trit­ten zu den Fahr­ge­schäf­ten und vie­len wei­te­ren Aktio­nen. Pony­rei­ten rund um den Teich, Kir­tags­flair und die Ein­kehr im Bier­gar­ten der Christ’l Alm run­den das Ange­bot der Mai­dult ab.

Am Don­ners­tag (Chris­ti Him­mel­fahrt, 26. Mai 2022) und Sonn­tag (29. Mai 2022) gibt es jeweils ab 11:00 Uhr und nur bei Schön­wet­ter einen Open Air Früh­schop­pen im Biergarten.

Öff­nungs­zei­ten Mai­dult Ver­gnü­gungs­park & Christ‘l Alm Biergarten

Mitt­woch, 25. Mai 2022 – 15:00–02:00 Uhr

Don­ners­tag, 26. Mai 2022 – 10:00–01:00 Uhr (Fei­er­tag)

Frei­tag & Sams­tag, 27. & 28. Mai 2022 – 11:00–01:00

Sonn­tag, 29. Mai 2022 – 10:00–21:00 Uhr

Rahmenprogramm 59. Vöcklabrucker Maidult

Mitt­woch, 25. Mai 2022 ab 21:30 – Eröff­nungs-Feu­er­show „FLA­ME GAME“ mit Drums on Fire beim Broook­lyn Beach (Schlecht­wet­ter­ter­min: Frei­tag, 27. Mai 2022 ab 21:30)

Don­ners­tag, 26. Mai 2022 ab 11:00 — Open-Air Früh­schop­pen bei Schön­wet­ter im „Christ’l Alm“ Bier­gar­ten mit „D’SCHWAMMKÖPF“ der Bau­ern­mu­sik­kap­pel­le Pilsbach

Frei­tag, 27. Mai 2022 13:00–18:00 — Kin­der- & Familiennachmittag

Sonn­tag, 29. Mai 2022 ab 11:00 — Open-Air Früh­schop­pen bei Schön­wet­ter im „Christ’l Alm“ Bier­gar­ten mit einer Früh­schop­pen­par­tie der Stadt­mu­sik Vöcklabruck

Für Besucher:innen der Vöck­la­bru­cker Mai­dult aus Rich­tung Timel­kam kom­mend emp­fiehlt sich der neue Dau­er-Park­platz „Hesch­gas­se“ (am Ende der Anton-Hesch­gas­se direkt vor der Eisen­bahn­brü­cke) mit ca. 80 Gra­tis Parkplätzen.

Ach­tung: Die Stell­flä­chen für Cam­per am Frei­zeitglän­de sind wäh­rend der gesam­ten Mai­dult inkl. Auf- und Abbau nicht verfügbar.

Foto: © Can­va / Stadt­mar­ke­ting Vöcklabruck

Infor­ma­tio­nen & Details: www.voecklabruck.com/maidult-voecklabruck oder im Tou­ris­mus­bü­ro Vöck­la­bruck (07672 26644)