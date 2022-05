Motorradfahrer stürzte wegen Gegenverkehr — Polizei sucht Zeugen

Ein Motor­rad­fah­rer wur­de am Sonn­tag bei einem Unfall in Alt­müns­ter ver­letzt. Nun sucht die Poli­zei nach Zeu­gen des Vorfalls.

Ein 53-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 30. April 2022 gegen 15:15 Uhr mit sei­nem Motor­rad auf der Groß­alm­stra­ße von Stein­bach am Atter­see kom­mend Rich­tung Alt­müns­ter hin­ter einem PKW. Auf dem Sozi­us befand sich sei­ne 51-jäh­ri­ge Ehe­frau. In der Ort­schaft Groß­alm, im Bereich der soge­nann­ten Nadasdy Klau­se, muss­te der PKW vor ihm auf­grund eines im Gegen­ver­kehr über­ho­len­den Fahr­zeu­ges abrupt abbremsen.

Der Motor­rad­fah­rer lei­te­te sofort eine Voll­brem­sung ein, ver­lor jedoch die Kon­trol­le über das Motor­rad und stürz­te. Das Motor­rad schlit­ter­te noch eini­ge Meter über die Fahr­bahn, bevor es dort zum Still­stand kam. Der 53-Jäh­ri­ge und sei­ne Gat­tin kamen im Bereich des rech­ten Stra­ßen­ban­ketts zum Lie­gen. Nach­kom­men­de PKW-Len­ker leis­te­ten Ers­te Hil­fe und ver­stän­dig­ten die Einsatzkräfte.

Poli­zei ersucht Len­ker und Zeu­gen sich zu melden

Die 51-Jäh­ri­ge wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht. Bei dem Pkw, der laut dem 53-Jäh­ri­gen im Bereich Nadasdy-Klau­se Rich­tung Stein­bach am Atter­see das Über­hol­ma­nö­ver setz­te, soll es sich um einen sil­ber­far­be­nen Nis­san Qas­h­qai mit MZ (Mürzzuschlag)-Kennzeichen han­deln, berich­tet die Polizei.

Die Poli­zei bit­tet den Len­ker des Nis­san bezie­hungs­wei­se etwai­ge Zeu­gen des Unfalls, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Alt­müns­ter unter +43(0)59133 4101 zu melden.