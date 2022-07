In Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see stand die Feu­er­wehr am Mon­tag bei der Ber­gung von 16 Kriegs­re­lik­ten aus dem Hall­stät­ter­see im Einsatz.

“Die Feu­er­wehr wur­de zur Unter­stüt­zung des Ent­mi­nungs­diens­tes mit dem Arbeits­boot auf den Hall­stät­ter­see geru­fen, wo ins­ge­samt 16 Stück Kriegs­re­lik­te aus dem Was­ser gebor­gen wur­den”, berich­tet die Feu­er­wehr Bad Goisern.