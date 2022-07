Action pur bei der Feuerwehr Altmünster

gemeinsam.sicher.feuerwehr

Ich will Feuerwehrmann/frau wer­den, ein Kind­heits­traum vie­ler Kids – daher ist es für die Feu­er­wehr Alt­müns­ter ein jähr­li­cher Fix­punkt, bei der Feri­en­pass­ak­ti­on der Gemein­de Alt­müns­ter teilzunehmen.

Da die Wet­ter­vor­her­sa­ge nichts Gutes vor­aus­sag­te, wur­de die Feri­en­pass­ak­ti­on und der Kin­der­nach­mit­tag vom See ins Sicher­heits­zen­trum ver­legt. Die zahl­rei­chen Kin­der, die sich den Betrieb einer Feu­er­wehr näher anse­hen woll­ten, ver­brach­ten einen action­ge­la­de­nen Nach­mit­tag. Bevor es aber an die Pra­xis ging, star­te­te das Pro­gramm mit einem kur­zen Video über das Feu­er­wehr­we­sen in Oberösterreich.

Nach die­sem kur­zen Aus­flug in die Theo­rie, konn­ten die Kin­der, auf­ge­teilt in 2 Grup­pen, selbst die vor­be­rei­te­ten Gerät­schaf­ten bedie­nen. Unter der Auf­sicht von Jugend­be­treu­er Micha­el Schrempf und sein Team lern­ten die Kids, dass eine Feu­er­wehr nicht nur zum Löschen da ist. Las­ten heben mit dem Hebe­kis­sen, der Tank­wa­gen, die Kübel­sprit­ze und die Besich­ti­gung aller Fahr­zeu­ge – The­men, die mit Fas­zi­na­ti­on und Stau­nen auf­ge­nom­men wurden.

Ein beson­de­res High­light war natür­lich die Fahrt mit der Tele­skop­mast­büh­ne, hoch hin­aus, um anschlie­ßend in 30m Höhe die Aus­sicht über de Traun­see hin zum Traun­stein genie­ßen zu kön­nen. Aber auch eine rasan­te Fahrt mit dem Tank­wa­gen durch Alt­müns­ter begeis­tert die anwe­sen­den Kinder.

Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer konn­te sich per­sön­lich von der Fas­zi­na­ti­on Feu­er­wehr über­zeu­gen und bedank­te sich bei den Jugend­be­treu­ern für die­sen gelun­ge­nen Nachmittag.

Mit einer abschlie­ßen­den gemein­sa­men Jau­se und einem Eis ging der inter­es­san­te Nach­mit­tag viel zu rasch zu Ende. Herz­li­chen Dank an Johann Wolfs­gru­ber, GH Urz´n, für die gespen­de­ten Pommes.

Bericht und Foto: Feu­er­wehr Altmünster