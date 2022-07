Erfolgreicher Start des Sprachförderkurses „Mama lernt Deutsch“

Mit 21. April wur­de in Att­nang-Puch­heim der ers­te Sprach­för­der­kurs „Mama lernt Deutsch gestar­tet. Das Sprach­för­der­pro­gramm „Mama lernt Deutsch“ wird vom Insti­tut Inter­kul­tu­rel­ler Päd­ago­gik der VHS OÖ im Auf­trag des Lan­des OÖ und der Stadt­ge­mein­de Att­nang-Puch­heim orga­ni­siert und zielt auf die För­de­rung der deut­schen Spra­che und die gesell­schaft­li­che Teil­ha­be von Frau­en (vor­wie­gend Müt­ter), deren Mut­ter­spra­che nicht Deutsch ist, ab.

Im Mit­tel­punkt die­ser Kur­se steht nicht nur das Deutsch­ler­nen an sich, son­dern eben­falls inte­gra­ti­ve Bil­dungs­mo­du­le (Aus­flü­ge, Vor­trä­ge) sowie der Kon­takt zwi­schen den Eltern und dem Kindergarten/der Schule.

Die Kur­se in Koope­ra­ti­on mit dem Jugend­zen­trum nang-pu wer­den von enga­gier­ten Deutsch­trai­ne­rin­nen gelei­tet und ori­en­tie­ren sich an der Lebens­welt und Geschich­te der Teil­neh­me­rin­nen, um sie für den All­tag zu stär­ken. So wer­den neben einer auf­bau­en­den Gram­ma­tik The­men des all­täg­li­chen Lebens behan­delt (Bil­dungs­sys­tem, Fami­lie, Gesund­heit, Woh­nen, Arbeits­markt, Men­schen­rechts, Fes­te und Bräu­che etc.)

All­ge­mein­de Zie­le des Sprachförderprogrammes:

Erwerb/Verbesserung der Deutschkenntnisse

För­de­rung der gesell­schaft­li­chen Teil­ha­be von Frau­en mit Zuwanderungsgeschichte

Stär­kung des Selbst­wert­ge­fühls der Teilnehmerinnen

Ver­bes­se­rung der Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Teil­neh­me­rin­nen und den Bil­dungs­ein­rich­tun­gen ihrer Kinder

Erhö­hung der Moti­va­ti­on zur Wei­ter­bil­dung bei den Teilnehmerinnen

Erhö­hung der sozia­len und inter­kul­tu­rel­len Kom­pe­ten­zen aller Beteiligten

Stär­kung des Mit­ein­an­ders und des gesell­schaft­li­chen Zusammenhalts

„Es freut mich, dass die­ses Kurs­an­ge­bot sehr gut ange­nom­men wur­de. Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge ist ein Aus­bau des Kurs­an­ge­bo­tes ange­dacht.“, so Stadt­rat und Obmann des Inte­gra­ti­ons­aus­schus­ses Mario Mayringer.