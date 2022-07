Im Freizeitparkgelände wird es “silent”

Die „Silent Dis­co Beach Tour“ und das „Silent Cine­ma Kino Open Air“ besu­chen die schöns­ten Plät­ze im Land und da dür­fen zwei Stopps in Vöcklabruck’s grü­ner Oase natür­lich nicht feh­len.

Stel­len Sie sich vor, Sie sind von sin­gen­den und tan­zen­den Men­schen umge­ben, obwohl kei­ne Musik zu hören ist! Bereits die­sen Frei­tag, 15. Juli 2022 ver­wan­delt sich der Broook­lyn Beach im Park ab 20:00 Uhr in den Dance­floor für eine wahr­haf­tig außer­ge­wöhn­li­che Party.

Bei der Silent Dis­co erhal­ten Besucher:innen einen kabel­lo­sen Kopf­hö­rer zur Ver­fü­gung gestellt, mit dem sie zwi­schen zwei ver­schie­de­nen DJs aus­wäh­len kön­nen. 80s, Charts oder doch lie­ber elek­tro­ni­sche Musik? Durch die ver­schie­de­nen Musik­rich­tun­gen ist für jede:n etwas dabei und gemein­sam wird unterm Ster­nen­him­mel gefeiert.

SILENT DIS­CO BEACH TOUR

Wo? BROOOK­LYN BEACH im Frei­zeit­park Vöcklabruck

Wann? Frei­tag, 15. Juli 2022 (Schlecht­wet­ter­ter­min: Frei­tag, 22. Juli 2022)

Start: 20:00 Uhr

Ende: 02:00 Uhr

Tickets: https://www.silentdisco.at/upcoming-events/

Am Frei­tag, 29. Juli 2022, ver­wan­delt sich die Wie­se beim Teich im Vöck­la­bru­cker Frei­zeit­park ab Son­nen­un­ter­gang dann wie­der in ein Open Air Kino der beson­de­ren Art. Die Silent Cine­ma Open Air Kino Tour 2022 macht bereits zum zwei­ten Mal Halt in Vöcklabruck.

Jeder Gast bekommt einen eige­nen Kopf­hö­rer für das indi­vi­du­ell-per­fek­te Klang­er­leb­nis UND für den ein­zig­ar­ti­gen Zwei­ka­nal­ton: Deut­sche Ver­to­nung (Kanal A) oder Ori­gi­nal­ton (Kanal B) – die Ent­schei­dung bleibt Ihnen, den Zuschauer:innen, selbst überlassen.

Wel­cher Film gespielt wird, ent­schei­den eben­falls die Zuschauer:innen. Bis 10 Tage vor der Ver­an­stal­tung kann auf der Silent Cine­ma Web­site oder in der Face­book-Ver­an­stal­tung für den Film­fa­vo­ri­ten abge­stimmt wer­den. Mit etwas Glück gewinnt man dabei auch noch Tickets für die Veranstaltung!

Tickets gibt es online oder (sofern noch ver­füg­bar) ab Ein­lass an der Abend­kas­se zu je 8€ pro Per­son zu kau­fen. Mit dem Kauf eines Tickets ist euch ein Sitz­platz im Lie­ge­stuhl garantiert.

SILENT CINE­MA VÖCKLABRUCK

Wo? Frei­zeit­park Vöck­la­bruck / Wie­se beim Teich

Wann? Frei­tag, 29. Juli 2022 (Schlecht­wet­ter­ter­min: Don­ners­tag, 04. August 2022)

Ein­lass: 19:30

Film­start: 21:00

Tickets: https://www.silentcinema.at/ticket/voecklabruck-stadtpark/

Foto 1: Silent Dis­co Beach Tour © www.silentcinema.at / Foto 2: Silent Cine­ma Open Air Vöck­la­bruck 2021 © Niklas Stadler