Jubiläum am AMS Gmunden – Lehrlingsmesse 2022

Grund zum Fei­ern hat das AMS Gmun­den in die­sem Jubi­lä­ums­jahr 2022, die AMS Gmun­den – Lehr­lings­mes­se geht in die 10. Auf­la­ge und öff­net wie­der Tür und Tor für Jugend­li­che, Eltern und natür­lich Schu­len um auf das viel­fäl­ti­ge Lehr­stel­len­an­ge­bot hei­mi­scher Fir­men bei der jähr­li­chen Lehr­lings­mes­se auf­merk­sam zu machen.

„Der Arbeits­kräf­te­man­gel ist ein bren­nen­des und aktu­el­le­res The­ma denn je, umso wich­ti­ger ist es hier die Zukunft von „Arbeit“ neu zu den­ken und die Wer­tig­keit von Leh­re wie­der zu erhö­hen und zu bewer­ben.“ so Leo­pold Trem­mel, Geschäfts­stel­len­lei­ter des AMS Gmunden.

Über 40 Betrie­be aus dem Bezirk Gmun­den prä­sen­tie­ren am Diens­tag, 18. Okto­ber, von 17 bis 19 Uhr und am 19. Okto­ber, von 8 bis 14 Uhr ihre Aus­bil­dungs- und Lehr­stel­len­an­ge­bo­te. Es besteht die ein­zig­ar­ti­ge Chan­ce mit Fir­men und Pro­fis über eine Kar­rie­re und den Berufs­ein­stieg mit Leh­re und die damit ver­bun­de­nen Ange­bo­te und Mög­lich­kei­ten zu sprechen.

„Auch heu­er pla­nen wir wie­der, wie in den letz­ten Jah­ren auch, am Vor­abend Eltern die Mög­lich­keit zu geben, direkt mit den Fir­men in Kon­takt zu tre­ten und sich über diver­se Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in den ver­schie­de­nen Berufs­zwei­gen zu infor­mie­ren.“ berich­tet Leo­pold Trem­mel weiter.

Infos zur Mes­se und wei­te­re inter­es­san­te Infos sind auch im Inter­net unter www.lehrlingsmesse.at zu finden.