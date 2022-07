Musik verbindet-Salzkammergut Volksmusikabend ein toller Erfolg!

Am Frei­tag 15.7.2022 fand im See­schloss Ort in Gmun­den ein volks­kul­tu­rel­les Sän­ger- und Musi­kan­ten­tref­fen statt. Aus allen Him­mels­rich­tun­gen ström­ten die Volks­mu­sik­freun­de in den Innen­hof des See­schloss Ort. Die Ver­an­stal­ter Kons. Franz Schind­lau­er und Peter Gil­les­ber­ger, der auch in sei­ner char­man­ten Wei­se durch das Pro­gramm führ­te, hat­ten bei der Aus­wahl der Akteu­re alle Regis­ter gezo­gen und die rich­ti­gen Grup­pen aus ganz Öster­reich und Bay­ern nach Gmun­den gebracht.

Nach den Eröff­nungs­wor­ten und der Begrü­ßung durch Mode­ra­tor Peter Gil­les­ber­ger, bekannt aus Rund­funk und Fern­se­hen, ging es auch gleich rich­tig zur Sache. Die Goi­se­rer Kla­ri­net­ten­mu­sik eröff­ne­te den volks­mu­si­ka­li­schen Rei­gen, gefolgt von der Inn­viert­ler Gei­gen­mu­si, der Fami­li­en­m­mu­sik Eder-Hut­ter aus Salz­burg, dem Gru­ber Zwoag­sang und den Stoaberg Sän­ge­rin­nen aus Bay­ern. Spä­tes­tens jetzt wuss­ten die zahl­rei­chen Gäs­te: die Wahl die­se Ver­an­stal­tung zu besu­chen, war goldrichtig!

Zwi­schen den Dar­bie­tun­gen der Gesangs,- und Musik­grup­pen brach­te Peter Gil­les­ber­ger das Publi­kum mit lus­ti­gen Gschichtln zum Lachen und Schmun­zeln. Und so ver­flog der Abend im Nu und am Ende spiel­ten noch­mals die Inn­viert­ler Gei­gen­mu­si einen ech­ten Inn­viert­ler Land­ler mit dem unver­wech­sel­ba­ren Jod­ler und die Goi­se­rer Kla­ri­net­ten­mu­si „ser­vier­ten“ als Abschluss des Abends ein „Rehra­gout“ mit dem Stü­ckerl „heut gibt‘s a Rehra­gout, a Rehra­gout gibt‘s heut“ , wo es nie­mand mehr auf den Ses­seln hielt.

Durch die per­fek­te Ton­qua­li­tät, für die Franz Schind­lau­er zeich­ne­te, war der Volks­mu­sik­abend ein ech­ter Hör­ge­nuss, der auch live vom Frei­en Radio Salz­kam­mer­gut auf­ge­zeich­net und am Sonn­tag 24.7.2022 von 12–13 Uhr gesen­det wird/wurde. Zum Schluss gab es auch noch Hin­wei­se auf die kom­men­den Schloss­kon­zer­te am Mitt­woch 20.7.2022 mit dem Musik­ver­ein OFFEN­HAU­SEN und am Mitt­woch 27.7.2022 mit der Stadt­ka­pel­le Gmun­den im herr­li­chen Ambi­en­te des Innen­ho­fes im See­schloss Ort. Unbe­dingt Ter­min vormerken!