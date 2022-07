Packendes Finale mit besserem Ende für SV Gmundner Milch!

Span­nen­de Der­bys mit vie­len Toren und gro­ßem Publi­kums­in­ter­es­se waren auch heu­er wie­der das Esset des zum zwei­ten Mal aus­ge­tra­ge­nen Regional-Cups.

Im Rah­men eines Fuß­ball­fes­tes in der in der Rob­ex-Are­na in Pet­ten­bach wur­den die Final­spie­le aus­ge­tra­gen. Die Uni­on Pet­ten­bach sieg­te im Spiel um Platz fünf gegen SV Scharn­stein mit 3:1, eben­so setz­te sich im Duell der Lan­des­li­gis­ten der SK Bad Wims­bach gegen Auf­stei­ger Gschwandt mit 5:2 durch und wur­de Dritter.

Gmun­den glückt Revanche!

Mehr als 500 Zuschau­er, dar­un­ter auch OÖFV-Prä­si­dent Dr. Ger­hard Götsch­ho­fer sowie Gmun­dens Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, LAbg. Micha­el Gru­ber und Vize-Bür­ger­meis­te­rin Sig­rid Grub­mair (bei­de Pet­ten­bach), beka­men zum Abschluss ein packen­des Fina­le zwi­schen Bezirks­li­gist ASKÖ Vorch­dorf und SV Gmun­der MIlch (LL West) ser­viert. Titel­ver­tei­di­ger Vorch­dorf ging zwei­mal in Füh­rung, den Traun­see­städ­tern gelang aber trotz­dem die Revan­che für die vor­jäh­ri­ge Final­nie­der­la­ge gegen die ambi­tio­nier­ten Vorch­dor­fer. Dank eines Dop­pel­packs ihrs japa­ni­schen Neu­zu­gangs Koe Joshi­da und eines Tref­fers von Kapi­tän Dra­gan Calic sieg­ten die “Milch-Kicker” knapp mit 3:2 und durf­ten den krea­ti­ven Sie­ger­po­kal in Form des Traun­steins (gefer­tigt von der der SFK-Manu­fak­tur Kirch­ham) entgegennehmen.